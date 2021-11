Damián Betular rompió en llanto en Bake Off y estallaron los memes

Damián Betular no pudo contener las lágrimas tras la eliminación de un participante de Bake Off y las redes sociales reaccionaron con una ola de memes.

Bake Off se encuentra en un momento decisivo y de definición. El exitoso programa de Telefe conocerá al participante ganador esta misma semana y luego se dará paso a MasterChef Celebrity, el ciclo con mayor rating en la TV argentina en lo que va del 2021. Durante la gala del pasado miércoles 3 de noviembre, Damián Betular se puso sumamente triste por la eliminación de Ximena. Como consecuencia, las redes sociales reaccionaron con decenas de memes y comentarios al respecto.

Los miembros del jurado, integrado por Dolli Irigoyen, Pamela Villar y Betular, propusieron una prueba sumamente compleja: elaborar un cubo mágico en forma de torta con "dos masas, dos cremas distintas, cinco baños de diferentes colores y al menos usar dos técnicas para formar los lados del cubo mágico con alguna decoración". Y Ximena fue la que peor hizo la preparación de la jornada, por lo que su despedida del programa fue inevitable.

Luego de que el jurado diera a conocer el veredicto, Damián Betular tomó la palabra y, entre lágrimas, le dijo adiós a Ximena con unas hermosas palabras: "Es difícil, eh. Es como una mezcla de sentimientos porque, estar tan cerca de ustedes hace que sea muy difícil hoy. Dulce, amorosa, rebelde, sos fresca... todo lo que tiene que tener una mujer y más, sos vos...". Con la voz entrecortada, el reconocido chef volvió a indicar: "Creo que la competencia te ayudó a demostrarte y adaptarte. Era un placer ir a visitarte a tu estación. Hoy una mala pasada hace que abandones la carpa, pero andate muy contenta, muy, muy contenta. Entró una Xime y se va otra".

Ximena fue elogiada por Damián Betular en Bake Off.

Tras los elogios, Ximena se mostró muy agradecida por haber formado parte del reality más famoso de pastelería: "La verdad es que se va una Ximena muy feliz, con mucho conocimiento y sobre todo con un cambio de chip y de ideas. La verdad es que me voy distinta. Descubrí que me gusta mucho más la pastelería de lo que decía que me gustaba antes de entrar. Descubrí que es algo que me gusta".

Las reacciones de las redes sociales tras la eliminación de Ximena en Bake Off

En los últimos días se conoció la fecha del final de Bake Off: será el próximo domingo 7 de noviembre. Allí, se conocerá el nombre del ganador del concurso de pastelería más famoso de la TV argentina.