Damián Betular admitió con qué concursante de MasterChef está obsesionado

El pastelero dejó en evidencia su manía con uno de los participantes y debió revelarla frente a las cámaras.

Desde que comenzó MasterChef Celebrity, Damián Betular se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público gracias a su espontaneidad, humor y la facilidad para hacer chistes y comparaciones. Sin embargo, en esta tercera temporada, el pastelero adoptó una actitud muy particular que llamó la atención de los televidentes ya que mostró una fijación con uno de los participantes más queridos.

Pese a sus intentos por demostrar las ganas que tiene de continuar en el certamen, Tomás Fonzi está catalogado como uno de los concursantes más criticados de MasterChef Celebrity. Según analizan los televidentes en las redes sociales, el jurado se muestra más exigente con el actor que con el resto de los concursantes, lo que hace que sus platos nunca sean suficiente para convencerlos. Sin embargo, más allá de que este sea un análisis general hacia los tres chefs, gran parte del público notó que Damián Betular pareciera estar obsesionado con Fonzi.

Consciente de los dichos sobre él en las redes sociales, en las últimas emisiones de MasterChef Celebrity, Damián Betular se encargó de dejar en claro que "no es que lo trata mal" sino que a veces "Tomás no escucha lo que le dicen". Más allá de esto, ambos dejaron en claro que su vínculo es muy bueno a pesar de los encontronazos que tuvieron. Pero parece que las suposiciones de los televidentes no eran falsas, ya que en la emisión del martes 22 de febrero, Betular admitió estar "obsesionado" con Tomás Fonzi.

En esta velada, Damián Betular ayudó a Joaquín Levinton al dictarle los ingredientes que debía buscar del mercado, sin embargo, en un momento el cantante se confundió de especia y el pastelero quiso corregirlo, pero su mente le jugó una mala pasada. "Tenés que traer tomillo Tomi. ¡Ay! ¡Tomi! Sos Joaquín. Tengo como una obsesión", expresó Betular entre risas mientras corregía su error.

Joaquín Levinton, la estrella de la noche

La velada del miércoles puso a prueba la memoria de los participantes, ya que, para cocinar sus platillos tenían una cantidad limitada de ingredientes. Cada concursante tomó un sobre que contenía una lista de productos que tenían permitido utilizar en su receta, pero no podían llevársela al mercado, sino que debían memorizarla y cocinar únicamente con lo que se habían acordado de traer.

La memoria de Levinton no funcionó mucho y solo contó con 4 ingredientes correctos y seis minutos menos para cocinar. Sin embargo, fiel a dicho de "menos es más", el cantante dejó sin palabras al jurado y los sorprendió al cocinar un platillo al que catalogaron de gourmet. Con este gran desempeño, Joaquín logró pasar de forma directa al miércoles de beneficios con el mejor plato de la noche.