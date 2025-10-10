Dalma Maradona habló sobre el juicio por la muerte de Diego.

Varios meses pasaron ya desde que el juicio por la muerte de Diego Maradona fue declarado nulo, tras la escandalosa renuncia de la jueza Julieta Makintach por haberse comprobado que había permitido la filmación del proceso para un futuro documental, algo que violaba la prohibición de grabar el debate impuesta por su propio Tribunal.

Esto dejó trunca toda la causa y todo deberá empezar de cero, aunque no hay fecha definida aún para que las partes vuelvan a comparecer en la Justicia. Respecto a ello habló Dalma Maradona, una de las querellantes junto a su hermana Giannina, así como también de algunos pormenores que hubo.

Dalma Maradona y el juicio de su padre

Dalma y Giannina ingresando al Tribunal.

En una charla con Ángel de Brito para el stream Bondi, la primogénita de Diego Maradona de su matrimonio con Claudia Villafañe se refirió al hecho de tener que, nuevamente, enfrentar lo que supone a nivel físico y mental un juicio tan delicado como el que gira en torno al fallecimiento de Pelusa: "Sí, es terrible porque, como decía Ángel, del otro lado tenés a gente que no le importa nada”.

Para ejemplificar lo mencionado, citó la ocasión en que habían acusado a Giannina de haberse vinculado con uno de los querellados: “A mi hermana le dijeron como que había tenido una relación sentimental con el psicólogo". Sobre este punto, sostuvo que "ella no entendió la pregunta y dijo '¡¿qué?!'".

Por otra parte, dejó en evidencia la dificultad que supone señalar con exactitud algunos hechos, eventos y charlas, ya que esos sucesos ocurrieron hace ya mucho tiempo. "Estaban dándote la vuelta y preguntándote fechas puntuales, esto fue hace cinco años y ¿cómo hacés para saber el día puntual y la hora? Es muy difícil”, apuntó Dalma, que previo a su visita al streaming visitó la cancha de Boca para despedir los restos de Miguel Ángel Russo.