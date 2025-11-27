Es saludable y se hace en 5 minutos: la receta keto del yogurt bark que es viral en TikTok

Si buscás una receta fresca, fácil y saludable que además esté explotando en TikTok, el yogurt bark keto es exactamente lo que necesitás. La versión tradicional ya es un boom por su simpleza, pero esta adaptación apta para dieta cetogénica suma puntos extra ya que no tiene azúcar, es baja en carbohidratos, cremosa, refrescante y lista en apenas minutos. Perfecta para el verano, para matar antojos dulces sin culpas y para tener siempre lista en el freezer.
La receta del Yogurt Bark Keto (versión apta para cetosis)
Este snack reúne todos los requisitos del momento rápido, rico, saludable y compatible con un plan bajo en carbohidratos. Podés hacerlo con ingredientes simples y personalizarlo a gusto.
Ingredientes:
- 1 pote de yogur griego entero sin azúcar
- 1 cucharadita de eritritol, stevia o monk fruit
- Un puñado pequeño de frutillas o arándanos (las frutas más bajas en carbohidratos)
- Nueces, almendras o pecanas picadas
- Chips de chocolate 85% cacao o chocolate sin azúcar
Preparación:
- Mezclá el yogur con el endulzante hasta lograr una textura suave.
- Extendé la mezcla sobre una bandeja con papel manteca, formando una capa de aproximadamente 1 cm.
- Sumá por encima un poco de fruta, las nueces y el chocolate.
- Llevá al freezer durante 2 a 3 horas, hasta que esté firme.
- Retirá, quebrá con las manos y listo: un snack keto fresco, crocante y totalmente posteable.
Si querés algo más cremoso todavía, podés mezclar queso crema con un chorrito de crema de leche y endulzante, y congelarlo igual que el yogurt bark.