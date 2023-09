Dady Brieva contó la verdad sobre por qué no volvió a Midachi: "Sinceramente"

El humorista habló sobre su salida de Midachi y reveló cómo es su relación con sus compañeros. Dady Brieva contó todo de su vínculo con Miguel del Sel y Dady Brieva.

Dady Brieva es un humorista que forjó popularidad por ser parte del trío Midachi y por sus personajes en tiras y programas de televisión. De esa manera, su salida del famoso grupo de humor llamó la atención del público y el artista debió explicar los motivos de su retiro del exitoso conjunto. El santafesino habló de manera directa de su vínculo con sus compañeros, Miguel del Sel y "El Chino" Volpato.

"Me convocaron, un día fuimos a comer a lo del Chino, no sabíamos de qué manera volver, cómo, yo planteé que tengo hijos chicos y estoy para otra cosa sinceramente", comentó Brieva al comenzar su relato sobre su salida de Midachi. El artista explicó que su vínculo con sus compañeros se mantiene muy bien y su amor por ellos crece día a día, pero hay un motivo que lo obligó a bajarse del proyecto.

"Hay que tener en cuenta que hay mucha gente, músicos, actores, micros, escenario, kilómetros a recorrer. Hay que subirse y no bajarse, y yo ya estoy viejo para eso. Miguel y Chino en banda es subjetivo e interpretativo, es como que los largaste en banda", contó Brieva, en diálogo con Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y el equipo de Socios del Espectáculo. Y cerró: "Para mi los MIDACHI y mis dos compañeros que los amo profundamente, cuando más tiempo pasa, más cariño les tengo y los miro desde un lado que no había hecho antes. Con Miguel y el Chino somos familia. Cuando vinimos de Santa Fe con una mano adelante y otra atrás y Mirtha nos dio la oportunidad de ser alguien e ir creciendo, es recién cuando te bajas, que ves todo lo que lograste".

Dady Brieva, sobre la candidatura de Sergio Massa

"Lo que pasó, pasó. Ya fue. Hace tres meses estábamos para tirarnos del edificio del Correo (Central) y ahora estamos en carrera. Tenemos serias posibilidades de ganar. Ahora vamos a ser vigilantes para que Massa y Rossi no sean mascotas de nadie. Me parece que vamos a estar más alertas y más militantes que nunca. Me parece que viene un período de cuatro años. Si el kirchnerismo molesta, nos corremos un rato. Después ya volveremos", comentó Brieva cuando se supo que Sergio Massa era el candidato elegido para Unión por la Patria. Y cerró: "Me enojé el domingo cuando fui a (el programa de TV) Duro de Domar, hablé a la cámara y le digo a Cristina ‘tenés que salir y no con un tuit pedorro’. Eso fue literal, porque cuando amo me abro las venas. Como dice Julio Sosa ‘me desangro en besos’, y cuando tengo bronca también me desangro. Medio grosero, medio midachesco, dije que no hay que hacer un tuit pedorro sino que tenés que hablar a esa militancia que va, que se moja, que no sabe de conveniencia, que se le moja el cartel, que se le embarra las zapatillas y canta Cristina presidenta. Había que hablar".