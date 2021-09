"Contra el cordón": Viviana Canosa mostró las heridas que le dejó el motochorro

La conductora macrista Viviana Canosa habló del mal momento que pasó cuando iba a América TV.

Viviana Canosa sufrió un violento robo en el camino de ida a América TV -donde iba a participar de la cobertura de las elecciones PASO 2021- y horas después recurrió a su cuenta de Twitter para hacer un descargo. De vuelta en su programa diario la conductora macrista mostró sus heridas. "Vi las estrellas", sentenció.

Mostrando sus pies a cámara Canosa remarcó: "Tengo los dos pies absolutamente vendados. Igual me puse las botas y voy a hacer el programa. Ayer venía muy entusiasmada y feliz para hacer el programa a la noche por A24 y un motochorro me pasó por encima de los pies".

"Ustedes saben que venía con mis pies operados así que vi las estrellas. Me duele todo el cuerpo. No pude ir ayer. Por zafar me fui para atrás y casi me doy la cabeza contra el cordón", concluyó la conductora macrista, que festejó la derrota del Frente de Todos en su programa Viviana con vos.

El descargo en Twitter de Canosa

“Hola. Agradezco sus mensajes. Tuve un incidente con un motochorro yendo al canal. Recién a esta hora me siento un poco mejor. Muchas gracias, los quiero”, manifestó Canosa a través de su cuenta oficial de Twitter, donde varios usuarios y usuarias le enviaron mensajes de apoyo tras lo sucedido.

Insólito, pero real: Viviana Canosa comparó a los argentinos con cucarachas

"Venimos de una sucesión de fracasos pero estoy convencida de que esto algún día va a cambiar. Los argentinos somos sobrevivientes. Somos como las cucarachas", arremetió Canosa, luego de que en su programa Viviana con vos (A24) sonase una versión del Himno nacional cantado por Charly García.

"Somos como las cucarachas, ¿viste? Que van soportando todo. Pero ya estamos un poco cansados y ¿qué queremos? Queremos que nos mimen, que nos hagan sentir bien, que no nos maltraten", agregó en su rabioso editorial.