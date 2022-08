Cinthia Fernández reveló cómo está la salud de su hija Francesca: "Nos lloramos todo"

Cinthia Fernández brindó detalles sobre la salud de su hija menor, Francesca, quien fue internada dos veces por una grave enfermedad.

Cinthia Fernández vivió un calvario con su hija menor, Francesca, que comparte con su expareja Matías Defederico. En medio de sus vacaciones a Punta Cana junto con sus otras dos hijas, Francesca fue internada de urgencias por una gastritis aguda bacteriana. Ahora, la panelista contó cómo se encuentra la pequeña.

Días atrás, Cinthia había preocupado a sus seguidores al publicar en sus redes: "No está bien. Hay que rezar". En aquel posteo, contó que la niña había empeorado y que iba a ser internada por segunda vez ya que no paraba de vomitar. Además, denunció negligencia por parte de las enfermeras que atendieron a la niña en República Dominicana.

Ahora que pasaron unos días y que Francesca fue internada por segunda vez, Cinthia sorprendió en las redes al publicar fotos de la nena en proceso de recuperación, metiéndose en la pileta con sus hermanas y disfrutando del verano. “Miren quien se metió en la pile. Está feliz y yo festejando”, publicó la panelista.

Y agregó en otra de sus historias de Instagram: "Ayer por primera vez cenamos todas juntas fuera de la habitación". Cinthia también publicó un video del reencuentro entre Francesca y sus hermanas y escribió un emotivo mensaje: "La Moro está con nosotros. Gracias a todos por sus deseos y por estar. Nos lloramos todo. Ahora a cuidar a la flaca en casa y que de a poco pueda disfrutar de esta sorpresa que les preparé, que más tarde y ya tranquila puedo mostrarles".

La denuncia de Cinthia Fernández a las enfermeras que atendieron a Francesca

Apenas Cinthia se subió al avión con las niñas, Francesca comenzó a vomitar la hamburguesa que había comido en un puesto de comida y desde entonces siguió empeorando. “Comimos en esa porquería de lugar porque era práctico y porque los nenes quieren comer ahí. El vuelo era a las 12 y a las 2 de la mañana comenzó a vomitar Fran. No paró. Vomitó todo el vuelo. Ya al final del vuelo vomitaba la bilis. Nos bajamos para hacer la escala y ahí vomitó cuatro veces, pobrecita”, relató.

“En el siguiente vuelo siguió vomitando y llegó acá. Nos trasladaron al hotel y en la camioneta se vomitó entera. Le daba dos gotas de agua y me vomitaba entero y ya no sabíamos qué hacer”, sumó Cinthia. Es por esto que la internaron de urgencia en una clínica privada de Punta Cana, pero las enfermeras no la atendieron como correspondía.

"¿Por qué no mejoraba la nena? Porque las enfermeras se habían olvidado de darle el medicamento a la nena. Decí que Cinthia pregunta todo y está en todos los detalles. Y cuando baja la médica, le dice '¿qué pasa que no mejora?', la médica le dice 'se olvidaron las enfermeras de darle el medicamento a la nena'", relató "Pampito" en Mañanísima (Ciudad Magazine). Finalmente, la niña volvió a ser internada y mejoró con el correr de los días.