Cinthia Fernández confesó un insólito accidente íntimo: "Me hizo crack y escupí"

La precandidata a diputada nacional reveló una curiosa anécdota que protagonizó junto a Matías Defederico, su ex pareja y padre de sus tres hijas. "Casi me ahogo", agregó Cinthia Fernández.

La precandidata a diputada nacional Cinthia Fernández realizó una inesperada declaración en el aire de Los Ángeles de la Mañana. Tuvo que ver con una confesión íntima sobre un accidente que sufrió junto a su expareja Matías Defederico. "Me hizo crack y escupí", lanzó la protagonista. ¿Qué fue lo que le ocurrió?

“Tengo un diente partido, tengo como una porcelanita, porque un día teniendo relaciones sexuales se me partió, y me ahogué con el diente y empecé ‘aghnh, aghhh’. Hice así y lo escupí”, comenzó diciendo Cinthia Fernández, ante la atenta mirada de las panelistas de LAM. "No queremos saber con quién estabas", le respondieron, aunque ella se encargó de aclarar que la persona incógnita no es otra que Matías Defederico: “Con el padre, con el progenitor”.

Continuando con su relato, Cinthia Fernández cerró: "Me hizo 'crack' el diente, por hacer mucha fuerza. Me hizo 'crack' la paleta, porque yo ya la tenía arreglada. Cuidando a mi primita cuando era chiquita se me partió y tenía un arreglo de porcelana, ese día teniendo sexo, como que apreté un montón e hice ‘aghhh’. Casi me ahogo con el diente”.

Grave denuncia de Cinthia Fernández contra una importante figura política: "Me amenaza"

Cinthia Fernández reveló que una reconocida figura de la política la amenazó por declaraciones que hizo en el pasado. Vale recordar que hace unas semanas, la panelista protagonizó un tenso cruce con Patricia Bullrich en la mesa de La noche de Mirtha. "No es kirchnerista", aclaró la angelita en la emisión de Los Ángeles de la Mañana de este jueves. La precandidata en las elecciones 2021 también aprovechó para responderle a Baby Etchecopar que la había criticado con dureza por subir una foto desnuda a sus redes sociales.

Tal como viene ocurriendo en las últimas elecciones, son varios los famosos que buscarán acceder a un cargo público. Una de ellos es Cinthia Fernández, que desde que anunció su precandidatura le llovieron las críticas. Pero la misma panelista de Los Ángeles de la Mañana en la emisión de este jueves del programa de El Trece reveló que también recibió amenazas por parte de una importante figura de la política.

"Recibí amenazas de alguien en común que conocemos. No es famoso pero es de la política. Mandó un audio con mi nombre para que me lo reenviaran. 'Decile a Cinthia que...'. Es muy reconocible su voz porque en cierta manera es público", le contó la panelista a Ángel de Brito y todo el panel, que no podían creer lo que escuchaban.