Christian Sancho recibió una fuerte denuncia por parte de su expareja: "Económicamente insolventes"

La expareja de Christian Sancho denunció al actor a través del periodista Pablo Layús por temas económicos y una actitud que tiene con su hijo.

La expareja de Christian Sancho, Vanesa Schual, hizo una fuerte denuncia contra el actor a través del periodista Pablo Layús. "Nos dejó económicamente insolventes", aseguró Schual en un mensaje que le envió al integrante de Intrusos (América TV) sobre la actitud que tomó Sancho con ella y Gael, el hijo que tuvieron.

Christian Sancho atraviesa un gran presente laboral y sentimental: además de protagonizar Sex, el éxito de José María Muscari, está en pareja con Celeste Muriega hace pocos meses, pero la relación es tan intensa y acelerada que el actor ya le propuso casarse y la bailarina aceptó. Pero en las últimas horas recibió una fuerte denuncia por parte de Vanesa Schual, su expareja y madre de su hijo Gael.

En la emisión de Intrusos del jueves, Pablo Layús reveló que Schual le había enviado un mensaje indignada con una denuncia contra Sancho para que divulgara. "Abandonó la casa en la que convivíamos hasta febrero. Nos dejó económicamente insolventes y se llevó todos los ahorros de la familia", disparó con todo la expareja del actor a través del periodista.

En ese sentido, la joven también expuso una actitud reprochable de Sancho con su hijo Gael: "Lo ve cada doce horas, pero su hijo no sabe ni siquiera que tiene una novia". "Nos quiere sacar de la casa en la que estamos viviendo. Estoy indignada y hablando en este momento con abogados", cerró Vanesa Schual, muy enojada con Christian Sancho.

Cabe recordar que Sancho estuvo en pareja con Shual durante 11 años y tuvieron un hijo. El propio actor reveló el fin de la relación en septiembre del 2020 y entre otras cuestiones señaló que creía en el amor libre y no descartaba enamorarse de un hombre en algún momento de su vida.

Christian Sancho le propuso casamiento a Celeste Muriega

En enero de este año, Sancho invitó a Muriega a tomar un helado después de una función de Sex, la obra en la que trabajan juntos. La buena onda fluyó instantáneamente y lo que parecía solo un amor de verano, en los últimos días se convirtió en algo más. Es que la pareja, que ya está conviviendo, contó que el actor le pidió casamiento a la bailarina y ella aceptó.

"¿Vos me estás tanteando o me lo estás preguntando de verdad?", fue la consulta que primero le surgió a Muriega cuando Sancho le preguntó si se casaría con él. Sin dudarlo, Sancho respondió: "A mí me encantaría casarme con vos". Según la misma pareja reveló recientemente, planean casarse en el 2023 y previamente hacer una fiesta de compromiso con familia y amigos.