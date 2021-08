Chiche Gelblung vs. Alex Caniggia en Polémica: "Fue un error contratarlo"

Uno de los panelistas del programa que conduce Mariano Iúdica en América TV liquidó al hijo del "Pájaro" por sus dichos sobre los rumores de embarazo de la pareja del Presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez.

La fuerte disputa mediática entre Samuel "Chiche" Gelblung y Alexander "Alex" Caniggia en Polémica en el Bar (América TV) continúa. Ahora, el motivo tiene que ver con la desafortunada opinión del hijo del "Pájaro" sobre los rumores de embarazo de Fabiola Yáñez, la pareja del Presidente Alberto Fernández. "Ah, mirá. No lo veo cog... a ´Don Alberto´”, bromeó en forma desubicada el exparticipante de MasterChef Celebrity 2 (Telefe).

Enseguida, el conductor del programa, Mariano Iúdica, amagó con retirarse del estudio del canal, pero se frenó al ver el expresivo rostro de "Chiche", a quien le pidió que dijera algo al respecto. Sin rodeos, el periodista de 77 años aseveró: "Yo te dije que era un error contratarlo, te lo dije de entrada que era un error. Yo lo conozco de bebé, y era un error traerlo".

Chiche Gelblung vs. Alex Caniggia: cuándo empezó la batalla en Polémica en el Bar

Algunas semanas antes del incómodo momento en vivo ya detallado, las rispideces entre ambos comenzaron cuando el influencer de 28 años reveló por qué no se quiso inocular contra el coronavirus, la enfermedad de la pandemia.

“Hay siete millones de viejos como yo que no tenemos la segunda dosis y siguen vacunando a pendejos”, protestó Gelblung, a lo que Alexander le contestó: “Yo no me vacuno igual, no me voy a vacunar. Para mí las vacunas tienen soda o algo”.

Tras esa declaración, la panelista Marcela Tauro quiso averiguar al aire la información sobre la posibilidad de vacunarse en el exterior, aunque el hermano de Charlotte le contestó que allí tampoco lo hará.

Fue en ese momento cuando el veterano presentador de televisión y radio le reprochó sus dichos. “Hay que cuidarse con eso, es un mal mensaje... Cada uno igual tiene la libertad de hacer de su cuerpo lo que quiere, pero no podés hacer popular un mensaje antivacunas”, le reprochó, aunque Iúdica salió a defender al joven para cerrar el tema: “Pero él no dijo ‘no se vacunen’, dijo ‘yo no me vacuno’”.