Alex Caniggia y la insólita razón por la que no se vacuna: "Las vacunas tienen soda"

El hijo de Mariana Nannis discutió al respecto con Chiche Gelblung.

Este jueves 29 de julio, Alex Caniggia, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia, hizo una aparición en el programa televisivo Polémica en el Bar. Allí, estuvo en escena con el periodista Chiche Gelblung, en donde los dos protagonizaron una discusión sobre las vacunas contra el coronavirus. “¿Se quiere vacunar?”, le preguntó Alex. “Hay 7 millones de viejos como yo que no tenemos la segunda dosis y siguen vacunando pendejos”, le respondió Gelblung.

“Yo no me voy a vacunar”, sentenció Caniggia. “¿No te vas a vacunar?”, le preguntó una periodista. “Yo no me vacuno. No me voy a vacunar, para mí las vacunas tienen soda o algo”, sentenció el influencer. Inmediatamente, todos en el set se rieron y el debate se agrandó. “¿Afuera te vacunarías?”, le preguntó la periodista Marcela Tauro, a lo que él contestó: “No, tampoco”. Después, Chiche lo detuvo y advirtió el peligro de la desinformación.

“Hay que cuidarse con eso, es un mal mensaje. Cada uno igual tiene la libertad de hacer de su cuerpo lo que quiere, pero no podés hacer un mensaje popular antivacuna”, lo frenó. En su defensa, saltó Mariano Lúdica a aclarar que Alex no le dijo a las personas que no se vacunen, sino que dijo que él personalmente no iba a hacerlo.“Pero él no dijo ‘no se vacunen’, dijo ‘yo no me vacuno’”, exclamó.

El fuerte cruce con Yanina Latorre

Durante la pandemia, la panelista Yanina Latorre estuvo varada en Miami, lugar al que se fue de vacaciones. A través de su cuenta de Twitter, Caniggia expresó su opinión al respecto: “La Tower con los pobres fue muy dura... Y la infeliz dice que tiene cultura… Parece que a la teñida le hace mal la tintura…”. En sus declaraciones, Latorre había manifestado su descontento con el Gobierno, y además, dijo que la culpa no la tenían las personas que viajaban al exterior, sino “los piquetes”, “las manifestaciones” y las personas “de los lugares más humildes” que toman mate y no usan barbijo.

“Es un Gobierno que tiene la excusita de la pandemia para echarle la culpa a todo y no hacer un carajo. Solamente pandemia. Hay un país, hay gente y se está fundiendo todo”, agregó, mediante un video en sus historias de Instagram. “¡No pueden coartar las libertades individuales porque hicieron todo mal, Albertico! No es que vuelvo y me voy a callar. Por mí, critíquenme, háganme carpetazos, metan en mi boca cosas que no dije. ¡No me voy a callar! Tengo derecho a quejarme y opinar”.