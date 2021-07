"Es lo peor": Chiche Gelblung defenestró a Alex Caniggia por anti vacunas

El mediático ex participante de MasterChef Celebrity 2 tuvo su primera aparición en Polémica en el Bar y tuvo un picante enfrentamiento con Chiche Gelblung por las vacunas para erradicar el COVID-19.

Tras su escandaloso paso por la segunda temporada de MasterChef Celebrity -con una renuncia que nunca quedó del todo esclarecida- Alexander Caniggia volvió a la televisión de la mano de Ámérica TV, como parte de Polémica en el Bar. Su debut no estuvo privado de polémicas y mantuvo un picante cruce con Chiche Gelblung luego de confesarse "anti vacunas".

Mientras el lunes fue el turno de la periodista Marcela Tauro, que también se sumó a la histórica mesa de debate, el miércoles hizo lo suyo el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia, y con su desparpajo característico generó polémica al contar que no se vacunará contra el coronavirus. "Me tomé un cafezurri y activé. No me voy a vacunar, ni acá ni afuera tampoco. Anti vacuna. Cada uno hace lo que quiere", expresó Alex.

"Este pibe representa lo peor de la cultura popular", lo recibió amablemente Chiche Gelblung. "La cultura nueva es la que manda, los jóvenes, nosotros", le respondió el mediático. "Hay que cuidarse con eso, es un mal mensaje, no podés hacer un mensaje popular anti vacuna", lo cuestionó Chiche. "Yo hablé de mí", le aclaró el Emperador, que meses atrás lanzó una edición limitada de su famosa "Xela Burguer" causando el descontento general de los gastronómicos.

"Cuando dice alguien yo no me vacuno lo respeto. Cuando dice alguien no se vacunen ahí no", comentó Flavio Azzaro aportando su visión al debate candente entre el mediático y el histórico periodista. Cambiando de tema, Caniggia aclaró por qué no aceptó participar en ShowMatch La Academia. "Pintó no agarrar. No lo quería hacer, no quería bailar. Puro barats ahí", sentenció, cerrándole definitivamente las puertas a Marcelo Tinelli.

Alex Caniggia destrozó a su padre con una serie de repudiables historias

Distanciado de su padre desde que se separó de Mariana Nannis, Alex Caniggia arremetió con una serie de repudiables mensajes contra Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli, su actual pareja. "Que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando", escribió el mediático de forma desagradable y desubicada en sus historias de Instagram. En diversas ocasiones Alex fue consultado sobre la distancia que tomó con su padre pero prefirió no hablar del tema.

Como no podía ser de otra forma, la separación entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis ocurrió en medio de un escándalo, con denuncias de malversación, fraude, abuso y violencia por parte de ambos. En cada oportunidad que tuvieron, se dispararon con munición gruesa. Alexander Caniggia eligió ponerse del lado de su madre, por lo que se distanció del ex futbolista y en diversas ocasiones apuntó contra él y Sofía Bonelli, su novia actual.

"Yo te recomiendo que a mi madre le vayas pagando la herencia que con el tucumano te estás gastando", comenzó el ex participante de MasterChef Celebrity 2 en sus historias de Instagram. Pero eso no fue todo, porque el mensaje continuó con una desubicada agresión para la pareja de su padre: "Estás mal de verdad pero no nos está preocupando... que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando"