Chau Telefe: los motivos por los que La Sole rechazó reemplazar a Jey Mammón

La multipremiada cantante le dijo que no al canal de las tres pelotitas. Soledad Pastorutti rechazó la propuesta de Telefe de conducir La Peña tras la salida de Jey Mammón.

Soledad Pastorutti fue la artista elegida por Telefe para conducir La Peña de Morfi tras la salida de Jey Mammón, pero la cantante no aceptó la propuesta. Recientemente se conocieron las razones por las que la voz de hits como El Bahiano y Vivir es Hoy desistió ante el pedido del canal de las pelotas.

Hace algunas semanas periodistas de espectáculos y cuentas de redes especializadas en televisión casi confirmaron que Pastorutti sería la reemplazante de Mammón en el ciclo de Telefe, pero recientemente se dio a conocer que no se dará de esa manera por un impedimento en las posibilidades de la artista.

El problema por el que la hermana mayor de Natalia Pastorutti no será parte de La Peña de Morfi, según el diario La Pavada, se debe al lugar que escogió para vivir cuando nacieron sus hijas: Arequito. La celebridad de la música vivió algunos años en Buenos Aires en su etapa de juventud, dada la cargada agenda laboral que tenía, pero después del nacimiento de su primera hija (Antonia) en 2010, decidió radicarse en su pueblo natal para que las niñas pudieran crecer con la misma tranquilidad con la que lo hizo ella.

Pastorutti siempre aseguró que vivir en el pueblo ubicado en el sur de Santa Fe, de 7 mil habitantes, nunca fue un obstáculo en relación a sus ambiciones profesionales, por lo que podría entenderse que la propuesta de Telefe no es algo que terminaría de convencer a la cantante. Sobre todo teniendo en cuenta que La Sole ya fue parte de otros importantes ciclos de la señal de ViacomCBS, como La Voz Argentina.

Fuerte descargo de Georgina Barbarossa contra Jey Mammón

"Él cambió mucho y por eso no hablé más con él, porque no me dieron ganar de hablar. Jey, si estás viendo esta nota, sabelo. Justamente por esa actitud que tuvo, me parece muy soberbio cómo volvió. Me parece que, si él hubiese hablado de otra manera, las cosas serían muy distintas. Si vos decís ‘perdón, me equivoqué", comenzó su descargo la conductora de televisión que lleva adelante el ciclo A la Barbarossa, en diálogo con el programa de Susana Roccasalvo. Y cerró: "Era otro paradigma, otra época y uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que hubiera sido otra respuesta. Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena. No sé con quienes se está reuniendo. Yo lo quiero mucho, compartí muchos momentos, y que tenga este momento así, no me gusta cómo lo está pasando".