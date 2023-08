Chau Lanata: la drástica decisión que tomó El Trece

El conductor de Periodismo Para Todos continua internado. La firme medida que tomó la señal que dirige Adrián Suar.

La salud de Jorge Lanata volvió a preocupar a todos. El periodista permanece internado en la Fundación Favaloro desde el miércoles y permanecerá allí algunos días más bajo un estricto seguimiento de sus médicos. Esta situación hizo que los directivos de El Trece tomen una drástica decisión con respecto a su programa.

Según el parte médico que dio a conocer la institución, Lanata ingresó a esa institución por una infección urinaria bacteriémica. Y debido a que quedó en observación, se ausentó varios días a su programa de radio Mitre. Por el mismo motivo, Periodismo Para Todos no saldrá al aire este domingo.

La nueva temporada de PPT no cumplió con las expectativas y suele perder en rating con Telefe, pero de todas formas el ciclo es una de las insignias de la señal del Grupo Clarín.

Es por eso que la señal que lidera Adrián Suar, gerente de programación, esperó hasta último momento una posible mejoría del conductor. Sin embargo, debido al panorama poco alentador en las últimas horas tomaron una drástica decisión: PPT no se emitirá y el su lugar, a partir de las 22, trasmitirán la película Mujer Maravilla 1984.

Un día después que se conociera que Jorge Lanata fue internado, en LAM compartieron detalles sobre su cuadro, y aseguraron que si bien tuvo cierta mejoría durante la internación, sigue intubado y bajo observación de los especialistas. Según detalló Ángel de Brito, el miedo del entorno de Lanata es que pueda tener una recaída y ese es el motivo por el que, por el momento, continuará internado.

"Está sedado y están esperando su evolución", agregó el periodista de América TV. Por su parte, Yanina Latorre sumó, que le cuesta respirar y por eso está siendo asistido. Además, comentaron que sus hijas pudieron ir a verlo, y su pareja, se mantiene acompañándolo en la clínica, muy atenta y preocupada por su estado actual.

La desgarradora confesión de Elba Marcovecchio tras la internación de Lanata

Jorge Lanata fue internado de urgencia por un cuadro de infección urinaria que obligó a los médicos derivarlo a la Unidad de Terapia Intensiva de la Fundación Favaloro. A raíz de esta situación compleja en la salud del periodista, su pareja Elba Marcovecchio brindó detalles respecto a cómo transitan estos días de internación con un testimonio desgarrador.

"Están esperando a ver cómo evoluciona la infección y está sedado", comentó Yanina Latorre, tras hablar con la abogada. PPT y Lanata Sin Filtro, los programas que conduce por El Trece y Radio Mitre respectivamente, no van a emitirse hasta su recuperación, y según se filtró, se encuentra con una mascarilla de oxígeno porque también tiene dificultades para respirar.

En ese momento expuso los mensajes que intercambió con Marcovecchio sobre el estado de salud de su marido. "Creo que corté con ella anoche a la 1 y media de la mañana, recién salía de la clínica. Muy preocupada obviamente. Ella lo cuida todo el día", dijo. Cabe destacar que la abogada no está en el panel de El Diario de Mariana, el ciclo de Mariana Fabbiani que se emite por América TV, para ocuparse de su pareja.

"Ella está preocupada y muy enamorada. Me dio angustia cuando hablaba porque me dice 'me enamoré de él y lo voy a cuidar todo el tiempo", reveló Yanina. "Le dije '¿por qué no te vas un rato? ¿Comiste? ¿Querés que vaya?' Y me dijo 'no Yani, vos no entendés, yo me enamoré de él así y lo voy a cuidar todo el tiempo'. Eso me emocionó", destacó, haciendo hincapié en los problemas de salud preexistentes de Lanata.