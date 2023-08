Cuál es el problema de salud de Lanata por el que lo internaron

Aseguran que Jorge Lanata debió ser internado de urgencia por un problema de salud. Qué enfermedad cursa el reconocido periodista del Grupo Clarín.

La salud de Jorge Lanata generó preocupación en las últimas horas luego de su inesperada ausencia en su programa de Radio Mitre tanto miércoles como jueves, lo que encendió las alarmas. El conductor del Grupo Clarín fue internado en la tarde del martes en la Fundación Favaloro: qué problema de salud lo aqueja y que también impedirá su presencia en la emisión de este viernes de Lanata sin filtro.

En los últimos años, Jorge Lanata tuvo distintos e importantes problemas de salud. En ese sentido, el reconocido periodista en los últimos días volvió a preocupar a todos por su estado de salud. Según informaron en Teleshow, Lanata debió dirigirse a la Fundación Favaloro el martes pasado por la tarde, luego de sufrir una descompensación que inició el domingo, mientras conducía PPT por la pantalla de El Trece.

Aunque todavía se analiza su situación y mientras su círculo cercano decide mantener el hermetismo respecto a la salud del periodista, se supo que ingresó al establecimiento de salud con la presión baja y altos valores de glucemia. El malestar de Lanata habría comenzado durante la emisión del domingo de PPT y pese a que mejoró como para hacer el programa tanto del lunes como del martes en Radio Mitre, el mismo martes por la tarde se acercó a la Fundación Favaloro, donde fue internado.

En A la Tarde (América TV), el periodista Diego Esteves reveló el problema de salud de Jorge Lanata y hasta contó qué sería la enfermedad que está cursando. "La información referida a su salud es que estaría cursando una infección urinaria y que le habrían dado antibióticos", contó el panelista del ciclo que conduce Karina Mazzocco, al tiempo que consideró que es poco probable que Lanata esté al frente de su programa en El Trece el próximo domingo.

Jorge Lanata confesó a qué le tiene fobia y sorprendió a todos: "Erección dolorosa"

Jorge Lanata trabaja como periodista desde el año 1974. Fundó y dirigió los diarios Página 12 y Crítica de la Argentina y trabajó en canales como América TV, Canal 26, Infinito, TN Todo Noticias y El Trece. En cuanto a su labor como conductor de radio, actualmente se encuentra al frente de Lanata sin filtro por Radio Mitre, donde recientemente sorprendió a todos sus compañeros tras revelar a qué le tiene fobia, con un dato impensado.

En la emisión del jueves 24 de agosto, Jorge Lanata y Eduardo Feinmann se encontraban haciendo el pase de todos los días cuando se detuvieron en una noticia internacional. Roberto Moldavsky, parte del panel del periodista de LN+, fue quien contó sobre la evacuación de un supermercado ubicado en Austria.

Lo llamativo de esta noticia es que evacuaron por la presencia de una araña brasilera, de las más venenosas del mundo. Frente a esta situación, Jorge Lanata confesó que le tiene una gran fobia a estos animales. "No me tiene ni que picar. Aparece y me mata", confesó.

"La araña genera una extraña reacción en los hombres si son picados por ella", destacó Moldavsky en el relato de la noticia. Y amplió con un dato sorpresivo: "Se descubrió que la picadura de una de las arañas puede causar a la víctima masculina una erección dolorosa de cuatro horas".