La desgarradora confesión de Elba Marcovecchio tras la internación de Lanata: "Todo el tiempo"

Elba Marcovecchio reveló detalles de la internación de su pareja Jorge Lanata en la Fundación Favaloro. El duro testimonio de la abogada que trabaja en América TV.

Jorge Lanata fue internado de urgencia por un cuadro de infección urinaria que obligó a los médicos derivarlo a la Unidad de Terapia Intensiva de la Fundación Favaloro. A raíz de esta situación compleja en la salud del periodista, su pareja Elba Marcovecchio brindó detalles respecto a cómo transitan estos días de internación con un testimonio desgarrador.

El miércoles 23 de agosto, Jorge Lanata ingresó a la Fundación Favaloro por un cuadro de infección urinaria y aún continúa internado. En este contexto, su pareja la abogada Elba Marcovecchio rompió el silencio tras hablar con Yanina Latorre, quien expuso los detalles que brindó en LAM, el programa conducido por Ángel De Brito en América TV del cual es panelista.

"Están esperando a ver cómo evoluciona la infección y está sedado", comentó Latorre. PPT y Lanata Sin Filtro, los programas que conduce por El Trece y Radio Mitre respectivamente, no van a emitirse hasta su recuperación, y según se filtró, se encuentra con una mascarilla de oxígeno porque también tiene dificultades para respirar. "Sé que hoy lo estuvieron viendo una de sus hijas y Elba está ahí todo el tiempo", agregó la panelista.

En ese momento expuso los mensajes que intercambió con Elba Marcovecchio sobre el estado de salud de Lanata. "Creo que corté con ella anoche a la 1 y media de la mañana, recién salía de la clínica. Muy preocupada obviamente. Ella lo cuida todo el día", dijo. Cabe destacar que la abogada no está en el panel de El Diario de Mariana, el ciclo de Mariana Fabbiani que se emite por América TV, para ocuparse de su pareja.

"Ella está preocupada y muy enamorada. Me dio angustia cuando hablaba porque me dice 'me enamoré de él y lo voy a cuidar todo el tiempo", reveló Latorre. "Le dije '¿por qué no te vas un rato? ¿Comiste? ¿Querés que vaya?' Y me dijo 'no Yani, vos no entendés, yo me enamoré de él así y lo voy a cuidar todo el tiempo'. Eso me emocionó", destacó haciendo hincapié en los problemas de salud preexistentes de Lanata.

Ángel de Brito reveló el futuro laboral de Jorge Lanata tras su internación: "No va a volver"

Tras conocerse la noticia de que Jorge Lanata había sido internado, empezaron a salir muchas especulaciones sobre su estado de salud. Por este motivo, Ángel de Brito contó algunos detalles desconocidos del diagnóstico y reveló cómo será el futuro laboral del periodista.

A penas inició la emisión de LAM del jueves 24 de agosto, el conductor reveló a que se debió la internación de Lanata. "Jorge Lanata se descompensó el día que Marina Calabró dio la información del romance de Javier Milei y Fátima Florez. Él hace el programa desde su casa y salió del aire. Se empezó a sentir mal y antes de desmayarse decidió salir", empezó por decir.

En este marco, el periodista sumó: "Él es trasplantado y diabético, tiene varios problemas de salud, y está teniendo en este momento problemas para estabilizar la glucosa. Sigue internado, no le dieron el alta todavía". Asimismo, declaró: "En principio es una infección urinaria, está controlado, pero los medicamentos tienen que hacer efecto, más el tema del azúcar. Hay que estabilizarlo para que pueda volver a trabajar".

Finalmente, De Brito dejó en claro que, por el momento, Lanata está enfocado en su salud y no tiene fecha pautada para volver al trabajo. "No va a volver al trabajo hasta que esto no mejore. Está bien, pero está en la Favaloro internado, acompañado por su esposa", aseguró el periodista, por ende, quedó claro que la emisión de este domingo de Periodismo para todos quedará pospuesta.