Chau El Trece: la figura que se despidió del canal

Se confirmó la salida de una de las estrellas de El Trece. Se trata de una de las figuras de uno de los programas más importantes de la señal.

Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, está centrado en revertir la crisis de rating que atraviesa el canal. A esa preocupación se le sumó una nueva, aunque prevista, preocupación. Una de las figuras de la señal se despidió el último martes y generó conmoción a los televidentes.

Buenos Chicos, la nueva ficción de Polka, se estrenó hace un mes y ya sufrió la primera gran baja. La tira comenzó con auspiciosos niveles de audiencia, pero el rating fue cayendo con el correr de los capítulos y, según trascendió, corre riesgo de ser levantada si no hay un repunte a la brevedad.

Buenos Chicos es una historia coral, en donde un grupo de amigos se ve acosado por el hijo de un sindicalista, Abel Guzmán. Este personaje fue interpretado por Joaquín Ferreira, un reconocido actor, artista plástico y diseñador argentino que triunfó en Netflix: es recordado por interpretar a Potro en la serie Club de Cuervos.

Guzmán falleció en el episodio del último martes y se despidió de la ficción. El canal lanzó un contenido especial con el detrás de escena del rodaje, el cual fue presentado por Toto Kirzner, uno de los protagonistas de la telenovela: "Hoy grabamos, acá en este sector, la muerte de Guzmán, que es un punto bisagra para la vida de estos chicos".

Sin embargo, el capítulo no tuvo la respuesta del público esperada y tan solo consiguió un rating promedio de 5.5 puntos. De esta manera, la ficción se posicionó como el cuatro programa más visto de la jornada: el podio fue para Los 8 escalones del millón, con 8.4; Telenoche, con 7.3, y Ahora Caigo, con 6.4.

El bajo rating de Buenos Chicos tiene muy preocupado a Suar, de hecho, estaría evaluando cancelarla. De acuerdo a la información de Yanina Latorre, la tira es uno de los tres programas que se encuentra en la cuerda floja. Los otros que corren con la misma mala suerte son Poco Correctos y Pasaplatos.

Los actores de Buenos Chicos, la novela de El Trece

Protagonistas juveniles:

Jerónimo Bosia como Diego "Dogo" Kavanagh.

Gina Mastronicola como Camila Forte.

Tomás Kirzner como Ezequiel "Zeta" Grenón.

Santiago Achaga como "Chino" Lucero.

Ornella D'Elia como Bruna Lucero.

Lautaro Rodríguez como Giovani Burgos.

Rocío Hernández como Mora Rossi.

Carolina Unrein como Eme Córdoba.

Agustina Tremari como Ángeles "Angie" Paz.

Francisco Vázquez como Yonathan "Yoni" Córdoba.

Protagonistas adultos:

Luis Machín como Lorenzo Cardone.

Luciano Cáceres como Juan Paz.

Juan Palomino como Mario Córdoba.

Romina Gaetani como Viviana Forte.

Gabriela Toscano como Eugenia Grenón.

Marita Ballesteros como Inés Córdoba.

Joaquín Ferreira como Abel Guzmán.

Brenda Gandini como Majo.

Pablo Mónaco como Samuel Kavanagh.

Fernanda Metilli como Dora Funes.

Agustín Sierra como Pedro Zambrano.

Participaciones especiales:

Santiago Ramundo como Juan Pablo.

Mucio Manchini como Eduardo Lucero.

Edward Nutkiewicz como Tata Guzmán.

Francisco Bereny como Garibotti.

Natalia Cociuffo como Cecilia.

Jazmín Falak como Noelia.

Teo D'Elía como Julián Cardone.

Mora Peretti como Martina Cardone.

Daniel Dibiase como Álvaro Zambrano.

Gonzalo Suárez como Márquez.

Facundo Arana como Rocco Guzmán.

Micaela Riera como Mía Vélez.

La grave acusación que persigue a Adrián Suar en El Trece

El Trece es uno de los canales de televisión abierta cuya grilla de programación se nutre de programas de actualidad, de entretenimiento y series. Adrián Suar, gerente de programación, se encuentra preocupado debido a que enfrenta una grave acusación por uno de sus ciclos, hecho que lo pone contra las cuerdas y despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Con el objetivo de mejorar la competencia por el rating -que viene en bajada- El Trece sigue apostando por nuevas producciones y algunas modificaciones en su grilla de programación. Una de las novedades en estas últimas semanas fue la apuesta de la serie Buenos Chicos, la historia de un grupo de padres y madres cuyos hijos se verán envueltos en una situación límite debido a una mala decisión que cambiará sus vidas para siempre que se emite de lunes a viernes a las 23.

Sin embargo, un fuerte escrache puso a la tira y al canal en una situación complicada. Es que la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) realizó un comunicado en repudio sobre la discriminación que se registró en uno de los diálogos. "ASDRA manifiesta su rechazo al uso de la palabras discriminatorias hacia las personas con síndrome de Down en la novela Buenos Chicos, que se emite por El Trece", iniciaron.

"En el capítulo 11, emitido el pasado lunes 25 de septiembre, un personaje le dice a otro 'Para mí te sobran un par de cromosomas. ¿Te hiciste los estudios?', e incurre así en un acto de discriminación al hablar de falta de inteligencia haciendo referencia al síndrome de Down", precisaron. Además sostuvieron que "usar estas palabras para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla".

Por el momento, ningún integrante de Buenos Chicos ni directivos de El Trece salieron a hablar sobre este tema. En última instancia, desde ASDRA indicaron que es la tercera vez que el organismo advierte que hay palabras discriminatorias hacia las personas con síndrome de Down en series de Pol-Ka que se emiten por el canal del sol. "Las referencias al síndrome de Down usadas como insulto tiene un fuerte impacto sobre la dignidad de las personas con síndrome de Down. Desde ASDRA invitamos a quienes utilizan estas palabras a modo de insulto a abandonar su utilización", indicaron.