Los 3 programas que Adrián Suar puede levantar de El Trece: "Complicado"

En el corto, Adrián Suar puede levantar hasta tres programas de la grilla de programación de El Trece. Cuáles son y a qué se deben los motivos.

La TV argentina tiene movimientos constantes. Si un ciclo no cuenta con buenas mediciones de rating, las producciones de cada canal deben realizar cambios para tener mejoras. Sin embargo, y de acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas y tras haber probado diversas estrategias, Adrián Suar puede levantar tres programas de El Trece en el corto plazo.

La encargada de dar a conocer la noticia fue nada menos que Yanina Latorre, que forma parte de LAM, ciclo de chimentos que se destaca de lunes a viernes en América TV con la conducción de Ángel de Brito. La panelista comentó que charló con Fabián Doman, que hace poco fue dado de baja en el canal, que le compartió un dato revelador: "Me contó futuras bajas de El Trece. No sé si era para decirlo al aire, me dijo que lo cuente al aire".

Cuáles son los 3 programas que pueden ser cancelados en El Trece

De acuerdo a Yanina, hay tres "programas que peligran" en la grilla de programación de El Trece, según indicó el pasado viernes 6 de octubre.

Buenos Chicos

La novela producida por Adrián Suar, Buenos Chicos, "corre peligro porque no está terminada de grabar y con este cambio de horarios", sostuvo Latorre. Además, agregó que los números del rating no son los esperados por las autoridades.

Pasaplatos

Pasaplatos, el envío de cocina que conduce Carina Zampini, lleva cuatro temporadas en la pantalla de El Trece y el rating tampoco viene siendo el esperado por el canal. "Está complicado", aseguró Yanina Latorre, que destapó lo que sucede en el canal a raíz de su charla con Fabián Doman.

Poco Correctos

El caso de Poco correctos, el programa de entretenimiento y actualidad que comandan Joaquín "El Pollo" Álvarez y "El Chino" Leunis no logró generar una fidelidad con el público, por lo que también puede ser cancelado en el corto plazo.

La fuerte acusación que complica a Adrián Suar en El Trece

Con el objetivo de mejorar la competencia por el rating -que viene en bajada- El Trece sigue apostando por nuevas producciones y algunas modificaciones en su grilla de programación. Una de las novedades en estas últimas semanas fue la apuesta de la serie Buenos Chicos, la historia de un grupo de padres y madres cuyos hijos se verán envueltos en una situación límite debido a una mala decisión que cambiará sus vidas para siempre que se emite de lunes a viernes a las 23.

El Trece atraviesa una crisis con el rating.

Sin embargo, un fuerte escrache puso a la tira y al canal en una situación complicada. Es que la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) realizó un comunicado en repudio sobre la discriminación que se registró en uno de los diálogos. "ASDRA manifiesta su rechazo al uso de la palabras discriminatorias hacia las personas con síndrome de Down en la novela Buenos Chicos, que se emite por El Trece", iniciaron.

"En el capítulo 11, emitido el pasado lunes 25 de septiembre, un personaje le dice a otro 'Para mí te sobran un par de cromosomas. ¿Te hiciste los estudios?', e incurre así en un acto de discriminación al hablar de falta de inteligencia haciendo referencia al síndrome de Down", precisaron. Además sostuvieron que "usar estas palabras para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla".

Por el momento, ningún integrante de Buenos Chicos ni directivos de El Trece salieron a hablar sobre este tema. En última instancia, desde ASDRA indicaron que es la tercera vez que el organismo advierte que hay palabras discriminatorias hacia las personas con síndrome de Down en series de Pol-Ka que se emiten por el canal del sol. "Las referencias al síndrome de Down usadas como insulto tiene un fuerte impacto sobre la dignidad de las personas con síndrome de Down. Desde ASDRA invitamos a quienes utilizan estas palabras a modo de insulto a abandonar su utilización", indicaron.