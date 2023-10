La grave acusación que persigue a Adrián Suar en El Trece: "Para insultar"

El Trece recibió una acusación inesperada en las últimas horas y hay preocupación en Adrián Suar. Qué pasó en el canal.

El Trece es uno de los canales de televisión abierta cuya grilla de programación se nutre de programas de actualidad, de entretenimiento y series. Adrián Suar, gerente de programación, se encuentra preocupado debido a que enfrenta una grave acusación por uno de sus ciclos, hecho que lo pone contra las cuerdas y despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Con el objetivo de mejorar la competencia por el rating -que viene en bajada- El Trece sigue apostando por nuevas producciones y algunas modificaciones en su grilla de programación. Una de las novedades en estas últimas semanas fue la apuesta de la serie Buenos Chicos, la historia de un grupo de padres y madres cuyos hijos se verán envueltos en una situación límite debido a una mala decisión que cambiará sus vidas para siempre que se emite de lunes a viernes a las 23.

Sin embargo, un fuerte escrache puso a la tira y al canal en una situación complicada. Es que la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) realizó un comunicado en repudio sobre la discriminación que se registró en uno de los diálogos. "ASDRA manifiesta su rechazo al uso de la palabras discriminatorias hacia las personas con síndrome de Down en la novela Buenos Chicos, que se emite por El Trece", iniciaron.

"En el capítulo 11, emitido el pasado lunes 25 de septiembre, un personaje le dice a otro 'Para mí te sobran un par de cromosomas. ¿Te hiciste los estudios?', e incurre así en un acto de discriminación al hablar de falta de inteligencia haciendo referencia al síndrome de Down", precisaron. Además sostuvieron que "usar estas palabras para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla".

Por el momento, ningún integrante de Buenos Chicos ni directivos de El Trece salieron a hablar sobre este tema. En última instancia, desde ASDRA indicaron que es la tercera vez que el organismo advierte que hay palabras discriminatorias hacia las personas con síndrome de Down en series de Pol-Ka que se emiten por el canal del sol. "Las referencias al síndrome de Down usadas como insulto tiene un fuerte impacto sobre la dignidad de las personas con síndrome de Down. Desde ASDRA invitamos a quienes utilizan estas palabras a modo de insulto a abandonar su utilización", indicaron.

La drástica decisión de Adrián Suar con Guido Kaczka en medio de la crisis de El Trece

Es común que en el mundo de la televisión se ejecuten distintos cambios para mejorar los números para la competencia por el rating. Pero en este último tiempo, El Trece tuvo que modificar varias piezas porque América TV se metió en esa disputa. Tan es así que, en varias oportunidades, el canal gerenciado por Adrián Suar quedó en tercer lugar.

Las últimas novedades vinculadas a este tema pusieron a Guido Kaczka en la mira de todos por la decisión tomada por los directivos del canal del sol. Los 8 Escalones cambiará de horario nuevamente y estará en la pantalla a las 21.30, mientras que la ficción Buenos Chicos pasará a las 23.

De esta manera, el programa de preguntas y respuestas competirá con Got Talent Argentina conducido por Lizy Tagliani en Telefe; y el Bailando 2023 liderado por Marcelo Tinelli en América TV. Los últimos números de Los 8 Escalones fueron positivos: en algunas emisiones llegó a hacer casi 10 puntos convirtiéndose en lo más visto de la señal.