¿Chau casamiento? La decisión de Nicole Neumann que cambia todo

La modelo dio a conocer la drástica medida que tomó en medio de la organización de su casamiento y generó gran polémica.

A semanas de confirmar que había empezado a organizar su fiesta de casamiento, salió a la luz una inesperada decisión de Nicole Neumann que pone en juego la continuidad de su casamiento. Al parecer, esta fue una iniciativa en conjunto de la pareja, pero parece que, al menos, el evento podría posponerse bastante.

Según trascendió en Intrusos, ciclo conducido por Flor de la V en América TV, Neumann decidió volver a cambiar la locación de su boda. La modelo y el piloto de carreras ya tenían todo pautado para celebrar su casamiento en el Dok Haras, un extenso campo ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz. Sin embargo, parece que esto cambió de forma rotunda.

La encargada de revelar la información fue Laura Ubfal, quien contó cuál es la nueva ubicación que eligieron. "Este lugar tiene 500 hectáreas y se llama Monte Chico, también ubicado en Exaltación de la Cruz. Es propiedad de Walter Ramírez, un empresario rural argentino. Por primera vez en la historia, el sitio será alquilado", contó la periodista.

Y aunque si bien parece que la decisión ya está tomada, se desconoce si esto afectará a la fecha pautada para la fiesta. Lo cierto es que, desde que anunciaron su compromiso, la pareja pospuso bastante la organización e incluso se niegan a brindar muchos detalles al respecto.

Nicole Neumann y Manuel Urcera confirmaron la noticia más esperada: "Es un regalo enorme"

Nicole Neumann sorprendió a todos tras revelar una noticia que generó reacciones encontradas en el mundo del espectáculo. La mediática que ya no es más parte de Los 8 Escalones confirmó que finalmente se va a hacer la fiesta de casamiento con Manuel Urcera y dejó un comentario vinculado a otro proyecto importante que tiene con el piloto de automovilismo.

En medio del escándalo legal con su hija Indiana Cubero, Nicole Neumann brindó declaraciones respecto al casamiento con Manuel Urcera, que será finalmente a fines de diciembre. "Estoy a full con la ambientación, con los vestidos, los souvenirs. Mi vestido para el Civil lo está haciendo Natalia Antolín y el de la ceremonia religiosa, Laurencio Adot. Ellos también les van a armar los outfits a mis hijas y a las damas de honor", contó.

La modelo abandonó el programa de Guido Kaczka que se emite en El Trece por razones personales y por el momento se encuentra alejada de la televisión. En un momento de la entrevista, Nicole confesó el proyecto que tienen con Manuel Urcera además del casamiento a fin de año.

"El amor me lleva a querer casarme. Y, sí, volvería a ser mamá. Cuando te encontrás con un amor como el que tenemos con Manu y el otro tiene esos deseos, se vuelven parte de uno. Tengo ganas de todo", precisó sobre las ganas de tener su cuarto hijo. Y concluyó: "No soy yo sola, tengo tres personitas más y ese amor y esa energía me enamoran más, es un montón. Manu y su familia nos adoptaron tan genuinamente".