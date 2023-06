Cecilia Roth vapuleó a la serie de Fito Páez: "Llorar"

La actriz, expareja del músico, tuvo un rol clave en El amor después del amor. Tras una crítica que causó revuelo, la artista volvió a compartir su opinión sobre la biopic de Netflix.

Fito Páez revolucionó Netflix con su serie: El amor después del amor. La biopic estuvo durante semanas entre los títulos más vistos de la plataforma de streming y se ganó cientos de elogios. Pero también recibió duras críticas, sobre todo de los artistas allí aparecen, como es el caso de Cecilia Roth.

La actriz, exesposa de Fito y madre de uno de sus hijos, y todos los medios quisieron saber su opinión sobre el producto final. "Me parece que es una buena serie, que está muy bien hecha", afirmó hace una semana, aunque marcó: "A ver, es una serie y, como todas las series, tiene la necesidad en enganchar al público un capítulo tras otro. Entonces está muy edulcorada".

Sus declaraciones causaron revuelo, pero la artista dejó en claro que no quería hablar más del tema. Sin embargo, hace algunas hora concedió una entrevista y no logró eludir su vieja historia de amor. "Fue una relación muy hermosa, realmente fue un encuentro hermoso de dos almas. Me acuerdo que cuando lo conocí mi depiladora de esa época me dijo: ‘¿Qué le viste?’. ‘El alma le vi’. Me hizo llorar el primer día que lo conocí", contó, en diálogo con C5N.

De inmediato, Diego Iglesias sacó el tema de la biopic y ella no disimuló su molestia: "¡De eso no quiero hablar!". Luego, para salir con humor del momento incomodo, apuntó: "Además abona a la teoría de que yo aburguesé a Fito. La chica rubia rica que es súper famosa, que tiene casas espectaculares y se conocen en una casa espectacular, ella lo lleva a una casa espectacular y le dice: ‘¡Un loquito rockero en mi casa no quiero!’".

"Por favor señor... Díganme quién puso eso. Supongo que todas las biopics tienden a hacer una especie de cosa comestible y que te produzca todo tipo de sentimientos", sostuvo con indignación y remarcó: "Está como escrita por una inteligencia artificial que sabe por dónde irte. ‘Bueno, ahora van a llorar todos’".

En la misma línea explicó: "La vida de Fito tiene momentos trágicos. Pero a mí lo que me pasó fue que me dieron ganas de tirar cosas contra la tele. Pero porque esto sí lo sé, de verdad. Aunque creo que está muy bien hecha, no me creo que Fito es Fito y Fabi (Cantilo) es Fabi. Están muy bien todos, pero... Además cualquier palabrita que se diga (desde los personajes)... ¡Yo no dije eso, no dije eso!". De hecho, otros "personajes" como Cantilo o Pipo Cipolatti no dudaron en quejarse de la serie de Netflix.

Lali Esposito se emocionó con la serie de Fito Páez

Pese a las críticas que despertó El amor después del amor en varios artistas, hubo otros que quedaron cautivados con la serie de Netflix. Una de ellas fue Lali Espósito, quien durante una entrevista llenó de elogios la biopic del rosarino. Señaló que le gustó mucho y destacó la importancia de la historia de vida del músico.

“Vi la serie, obvio. Y lloramos todos como marranos. Yo lo amo. Y uno llora porque es uno de nuestros próceres musicales que están aquí vigentes con todo su arte y con toda su historia. Y nosotros tenemos tanto que aprender de alguien como Fito”, comenzó diciendo la intérprete de “Disciplina". La cantante además viene participar en la nueva versión de Dos días en la vida, que forma parte de EADDA 9223.

Dando una clara muestra de humildad, la ex Casi Ángeles dijo: “No existe la comparación con los maestros”. En ese momento la cronista de implacables le remarcó que Páez siempre la reconoció como cantante. “Invitarnos a estar en su disco, homenaje a su disco más icónico que es El amor después del amor, es como el sueño de cualquier artista de hoy”, subrayó Lali.

“Estamos un montón de artistas re nuevos y jóvenes, y eso habla de la generosidad de Fito de querer que su música crezca hacia otros lados. Y no lo necesita, lo hace por amor a la música y nos invita a nosotros para darle un aire nuevo a esta versión de su disco", destacó y cerró: "Así que para nosotros es un flash, ¡imaginate! Estamos todos re emocionados de formar parte”.