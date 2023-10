Carmen Barbieri mandó al frente al ex de Fátima Florez y mostró en vivo los mensajes que le mandó: "Me gustaría"

Carmen Barbieri mostró al aire los mensajes que el ex de Fátima Florez le envió, en medio de su separación.

Carmen Barbieri es una exvedette, humorista, actriz y presentadora de televisión que en las últimas horas estuvo en boca de todos los canales de espectáculos al revelar el llamativo intercambio que mantuvo con Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez. Desde que la comediante confirmó su romance con Javier Milei, su nombre resonó con más fuerza que nunca, especialmente luego de los detalles que su marido dio sobre su escandalosa separación. En medio de la polémica, Barbieri sorprendió a todos al revelar detalles de la charla privada que tuvo con Marcos.

En plena emisión de su programa Mañanísima (Ciudad Magazine), la madre de Federico Bal confesó que Norberto le envió extraños mensajes durante estos últimos días. “A mí me llama por teléfono muy seguido Norberto...”, comentó, frente a las miradas incrédulas de sus compañeros del panel, "Pampito" y Estefanía Berardi.

"¿Te quiere levantar?", le preguntó el panelista. "No, yo no dije eso. Lo vamos a poner porque me llamó y no le contesté porque perdón, pero no paro de laburar. Lo leí y no le contesté", explicó Carmen. Acto seguido, leyó al aire el mensaje que le envió: "Hola Carmen, soy Noberto Marcos, me gustaría hablar con vos sobre un lindo proyecto para la temporada. Decime cuándo te puedo llamar".

Muy decidida, la conductora le contestó en vivo con un audio diciendo: "Hola Norberto, Soy Carmen. Estoy en el aire en este momento que estamos haciendo el programa. Te tengo que pedir disculpas que no te contesté, me estás ofreciendo encontrarnos por un trabajo y para mí es un honor que los productores importantes como vos piensen en mí”.

A pesar de su agradecimiento y su entusiasmo, se vio obligada a rechazar la propuesta. "Estoy trabajando gracias a Dios mucho en la tele, estoy muy cómoda y me encantaría hacer teatro, pero no tengo tiempo. Pero me gustaría hablar contigo, para ver qué me querés ofrecer”, le respondió.

Por último, aprovechó la situación para hacerle un comentario de aliento sobre el doloroso momento personal que atraviesa: "Te vi entero, te vi bien, yo sé que una separación es muy dolorosa. Cuando uno quiere separarse, la persona que quiere separarse también sufre. Te pido disculpas, me encantaría hablar contigo al aire. Te mando un beso, Norberto, gracias".

Carmen Barbieri destrozó a Ángel de Brito: "¿Quedó claro?"

En las últimas semanas, Carmen Barbieri desató una polémica tras sus dichos sobre Ángel de Brito, en medio de la fuerte interna que mantiene con Yanina Latorre. La diva estuvo presente en Socios del Espectáculo (El Trece), en donde habló sobre su futuro laboral en El Trece. Cuando le preguntaron por su pelea con Yanina, aprovechó la ocasión para hacer un descargo contra el conductor de LAM.

Cuando le preguntaron qué pensaba sobre el desempeño de Ángel en América TV, deslizó: "Lo consumo hace muchos años por las películas, porque me encantaba Bien de Verano, BDV... Me encantaba Ángel haciendo eso, haciendo eso me encantaba... ¿Quedó claro?". "¿Ahora no?", le preguntó la panelista Mariana Brey. Sin ánimos de fingir, Carmen respondió, picante: "Para qué voy a aclarar si oscurece".