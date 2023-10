El sincericidio de Carmen Barbieri sobre Ángel de Brito: "Hace muchos años"

Carmen Barbieri arremetió contra Ángel de Brito y dijo lo que nadie se animaba.

Carmen Barbieri es una exvedette, humorista, actriz y actual conductora de televisión en Mañanísima, el ciclo que actualmente se emite por la pantalla de Ciudad Magazine y que muy pronto llegará a El Trece. Durante las últimas horas, la conductora estuvo en boca de todos los canales de espectáculos tras su cruce con Yanina Latorre, panelista de Ángel de Brito en LAM (América TV). En medio de su enfrentamiento, la madre de Federico Bal apuntó duramente contra De Brito con un inesperado comentario.

Carmen estuvo presente en Socios del Espectáculo (El Trece), en donde habló sobre su futuro laboral en El Trece. Y al ser consultada sobre su polémica con la esposa de Diego Latorre, hizo un descargo contra el conductor de LAM, a quien cuestionó por sus manejos profesionales en su programa y en su carrera como periodista de espectáculos.

Al hablar sobre el desempeño de Ángel en América TV, manifestó, picante: "Lo consumo hace muchos años por las películas, porque me encantaba Bien de Verano, BDV... Me encantaba Ángel haciendo eso, haciendo eso me encantaba... ¿Quedó claro?". "¿Ahora no?", le preguntó la panelista Mariana Brey. Fiel a su estilo, Carmen respondió: "Para qué voy a aclarar si oscurece".

Carmen Barbieri se hartó y destrozó a Yanina Latorre al aire: "Estúpida"

Todo comenzó cuando Yanina Latorre habló sobre las infidelidades que Fede Bal, hijo de Carmen, hacia su expareja Sofía Aldrey. Al recordar el tema, la "angelita" aseguró que la conductora se burló de la joven. Barbieri no toleró que se metiera en su escándalo familiar, y lejos de quedarse callada, apuntó duramente contra la "angelita".

"¡¿Quién te creés que sos?! ¿La dueña de la televisión? ¿Cuánto hace que estás en la tele? ¿De dónde venís? ¿¡Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey!? ¡La amo! ¿Qué estás diciendo? Es la ex de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto ¿Cómo me voy a burlar?", comenzó diciendo la exvedette, a los gritos y entre lágrimas, en plena emisión de su programa.

"¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? ¡Jugábamos! Trato de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado", sumó, furiosa. Acto seguido, le recordó a Yanina que su marido, Diego Latorre, cometió adulterio con Natacha Jaitt años atrás. "No quisiera que se repita con otras personas. Porque yo pasé un momento terrible y vos también. A vos te cagaron, te metieron los cuernos. Cómo habrás llorado y sufrido... ¡Lo que habrás adelgazado! Si yo bajé de peso que soy gordita, imaginate vos, mi amor", cerró.

Cuando en Socios le preguntaron si sentía odio hacia su colega, respondió: "Nunca fui amiga. Además, como nunca la quise, ¿cómo la voy a odiar? Para odiar a alguien, que el odio es un sentimiento muy fuerte, tenés que haber querido a alguien. Nunca la quise". Por último, adelantó que su abogado está a cargo del asunto y que ya le envió una carta documento. "Creo que le llegó ayer. Vamos a ver cómo sigue todo", concluyó.