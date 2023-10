Carmen Barbieri se hartó y contó todo sobre Yanina Latorre: "Nunca"

Carmen Barbieri destrozó a Yanina Latorre en medio de su pelea y aseguró que su abogado ya tomó cartas en el asunto.

Carmen Barbieri es una exvedette, humorista, actriz y presentadora de televisión que actualmente está al frente de Mañanísima, el ciclo que se emite por Ciudad Magazine y que se pasará a El Trece muy pronto. Durante las últimas semanas, estuvo involucrada en una gran polémica con Yanina Latorre, panelista de LAM (América TV), a quien le hará un juicio por sus declaraciones sobre su persona en el programa conducido por Ángel de Brito. Tras varios días consecutivos enfrentadas, la madre de Federico Bal hizo un contundente descargo al ser consultada sobre el tema.

El ida y vuelta comenzó cuando Yanina habló en LAM sobre las infidelidades de Bal hacia Sofía Aldrey, su pareja de aquel entonces, y acusó a Carmen de haberse burlado de la joven. La conductora de Mañanísima reaccionó furiosa, y entre lágrimas, negó estas acusaciones y aseguró que iniciaría acciones legales en su contra por meterse en su escándalo familiar. Sin embargo, la pelea no llegó a su fin, y tras haberle enviado una carta documento, arremetió contra la "angelita" una vez más.

Barbieri estuvo presente en Socios del Espectáculo (El Trece), y cuando le preguntaron si siente odio hacia Yanina, aclaró: "Nunca fui amiga. Además, como nunca la quise, ¿cómo la voy a odiar? Para odiar a alguien, que el odio es un sentimiento muy fuerte, tenés que haber querido a alguien. Nunca la quise". En este sentido, agregó que su abogado está ocupándose del tema y que ya le envió una carta documento. "Creo que le llegó ayer. Vamos a ver cómo sigue todo", sumó.

"Ella (Yanina) dijo que eras mentirosa, que Sofía Aldrey dice que incluso vos la habías bloqueado. Dijo que nunca conversaron, que vos mentiste", indagó Mariana Brey. "Yo nunca dije que conversaba. Pongan por favor el tape. Yo dije que la quiero y la voy a seguir queriendo. Porque además, quiero a su familia. Yo soy amiga del abuelo de Sofía. Nunca voy a dejar de agradecer lo que hizo con mi hijo, cómo lo quiso, cómo lo acompañó...", se defendió Carmen.

Y reveló que cuando se enteró lo que pasó con su hijo, sintió un gran enojo: "Cuando ella se separa de Fede, Fede me dijo 'me separé'. Se me cayó una lágrima y le dije 'me das un disgusto muy grande'". "Cuando yo me siento a ver la tele después de una semana, veo cómo empiezan a leer y contar los chats y las cosas. Y dije 'si yo le mando lo que yo quiero y siento de esto que pasó, quedo muy mal como mamá'. Yo me enojé mucho con Fede, me enojé en serio", aseguró.

Por esta razón, decidió bloquear a Sofía y así evitar más polémicas. "La bloqueé cuando escuché a gente que no puedo nombrar y los chats y dije 'me van a poner al aire y voy a quedar como una porquería de madre'. La bloqueé para ni yo hablar con ella ni que ella me llame. La dejé ahí, estoy esperando a verla, porque eso se habla personalmente", cerró.

El furioso descargo al aire de Carmen Barbieri contra Yanina Latorre: "Estúpida"

Al escuchar las palabras de la "angelita", Barbieri le dijo a los gritos en Mañanísima: "¡¿Quién te creés que sos?! ¿La dueña de la televisión? ¿Cuánto hace que estás en la tele? ¿De dónde venís? ¿¡Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey!? ¡La amo! ¿Qué estás diciendo? Es la ex de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto ¿Cómo me voy a burlar?".

"¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? ¡Jugábamos! Trato de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado", agregó, sumamente enojada. Luego, aprovechó la ocasión para recordar el momento en el que Diego Latorre cometió adulterio con Natacha Jaitt años atrás. "No quisiera que se repita con otras personas. Porque yo pasé un momento terrible y vos también. A vos te cagaron, te metieron los cuernos. Cómo habrás llorado y sufrido... ¡Lo que habrás adelgazado! Si yo bajé de peso que soy gordita, imaginate vos, mi amor", cerró.