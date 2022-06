Carmen Barbieri apuró a Karina Mazzzocco: "No sabés quién soy"

Carmen Barbieri le respondió a Karina Mazzocco con una contundente advertencia.

Carmen Barbieri tuvo un fuerte cruce con Karina Mazzocco, conductora de A la Tarde (América TV). Después de que la conductora de América TV tratara en su programa el tema de Alicia, una mujer que dice ser la hermana no reconocida, la capocómica le expresó su enojo y le dejó una cruda advertencia.

En su descargo, Carmen aclaró que no le molestó que Mazzoco haya visibilizado la denuncia de su supuesta hermana, sino la forma en que habló sobre su papá, Alfredo Barbieri. "Mazzocco cuando habla de mí, no me conoce. No me conoce porque nunca me hirió. Hasta me dio una alegría enterarme de que puedo tener una supuesta hermana. No sabés quién soy yo ni sabés cómo reacciono", comenzó Carmen.

"Cuando una persona está muerta como mi papá, no se puede defender. Ustedes hablaban de un asesinato, de un femicidio, y que mataron a mi madre de mi supuesta hermana. Mientras hablaban del homicidio estaba la cara de mi papá en primer plano todo el tiempo. Parecía que lo involucraban a mi papá en un homicidio. Eso sentí yo", destacó la conductora de Mañanísima.

Por último, Barbieri destacó que lucha por la identidad y que "es muy importante que cada persona sepa de dónde viene". Además, señaló a Débora D'Amato, panelista de A la Tarde, de ser el motivo por el cual Alicia no se animó a hablar antes. "Alicia no sabe realmente si Alfredo es su papá. Ella tenía miedo al rechazo porque Débora D'Amato le había dicho que yo era soberbia", cerró.

El descargo de Karina Mazzocco contra Carmen Barbieri

Anteriormente, Mazzocco le había contestado a Carmen al ver que se enojó por haber tratado en su programa el tema de su hermana perdida. Es por esto que la conductora aclaró que fue Alicia quien se comunicó con la producción y que ellos simplemente son "un canal de comunicación" entre la mujer y Carmen. En este sentido, enfatizó que ellos no inventaron la información, a pesar de que pueda herir susceptibilidades.

"La supuesta hermana de Carmen Barbieri se comunicó con la producción, quiere saber su identidad. No estamos inventando nada. Carmen ha decidido estar enojada con esta producción y conmigo puntualmente. No entiendo qué le pasa porque acá siempre la hemos tratado con cariño. Nosotros simplemente somos un canal de comunicación", cerró Mazzocco.