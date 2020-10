Oscar Mediavilla y Alex Caniggia han estado en el foco de la tormenta en los últimos días. El jurado y el participante del Cantando 2020, programa emitido por El Trece, protagonizaron un cruce de palabras muy duro, en el que el primero lo tildó de "marmota y salame", calificaciones que el joven no tomó de buena manera y que lo llevaron a tomar una decisión escandalosa.

Luego de la pelea en televisión, el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis ofreció una entrevista con Ángel De Brito, en el programa Los Ángeles de la Mañana, en la que amenazó con renunciar a su participación en el certamen: "Renuncio. Ni voy, ni me presento. Este hombre mayor, el maleducado, me dijo que me iba a poner un -10. Entonces se van a poner en ‘compinche’ los jurados y hoy voy a ir y me van a echar. Si no me echan ahora, me echan al otro. Ni en pedo los voy a dejar que me echen. Ni aparezco, Ángel", le comentó al conductor, quien se mostró indignado con el productor.

El mensaje de advertencia se convirtió en una realidad: Alex terminó despidiéndose del Cantando 2020. Sin embargo, los problemas continuaron porque la noticia también generó revuelo en los estudios de El Trece. Allí, Mediavilla fue entrevistado y realizó un fuerte descargo contra el hombre de 27 años.

La periodista Maite Peñoñori le indicó a la pareja de Patricia Sosa que Caniggia renunció por su culpa. Como consecuencia, respondió: "Yo no lo eché, se fue solo. Yo soy un señor mayor y hago cosas de señor mayor. Me dijo un montón de cosas horribles, pero yo también me las rebanco".

El jurado también fue consultado si Alex optó por salir del programa a modo de estrategia: "¿Crees que lo hizo para no quedar en el teléfono?", le consultó. Con mucha pimienta e ironía, el productor se burló: "No sé, por ahí se asustó". Demostrando habilidad con las preguntas, Maite volvió a comentar: "Él dijo que limpiaba a todos en el teléfono". Y una vez más, Mediavilla aprovechó la situación: "Se hubiera quedado y limpiaba a todos, me limpiaba a mí también".

"Cuál sería para mí el beneficio de enojarme con Caniggia. Estoy un poco triste, yo pensé que iba a venir y me iba a gritar y yo hasta me había preparado. Iba a ir a pelo, a lo que viniera, pero en realidad no quería pelearme. Fue un momento poco feliz", agregó el hombre de 65 años.