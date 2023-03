Cande Tinelli confesó lo que nadie esperaba sobre Coti Sorokin: "Lo sigo amando"

Candelaria Tinelli tuvo un desliz y confesó que todavía tiene sentimientos por Coti Sorokin, a dos meses de su separación.

Candelaria Tinelli abrió su corazón y habló sobre Coti Sorokin, su exnovio, de quien se separó después de varias idas y vueltas. Para sorpresa de todos, la hija de Marcelo Tinelli reconoció que aún lo sigue amando.

Cande y Sorokin habían terminado para luego reconciliarse en varias ocasiones diferentes, pero después de dos años juntos, finalmente dieron por terminada su relación. Ahora, la diseñadora habló sobre los rumores de romance con el piloto de carreras uruguayo Santiago Urrutia, contó cuál es su presente sentimental y confesó qué es lo que siente por su ex al día de hoy.

"Yo a Coti lo adoro. Lo sigo amando, le tengo mucho amor. Obviamente, con el tiempo, uno va aceptando cómo cambia la vida, porque capáz de golpe hay un vacío que llenar...", comenzó la hija de Tinelli en diálogo con Intrusos (América TV). Con respecto a los rumores de que habría tenido una relación tóxica con Sorokin, aclaró que "hay muchas cosas que se dijeron que fueron mentira, como que me encerraba, o cosas muy raras".

"Que no tenía tiempo para mis amigas puede ser, pero también es una elección mía. No le quiero echar la culpa a él, las relaciones son de a dos. Uno permite otras cosas, también", reflexionó. Por último, habló sobre los rumores de una tercera en discordia. "Yo hablé y confío en él y siento que no fue así, aunque haya personas que crean que soy una boluda y que capáz no lo veo. Lo que piensen los demás, tema de los demás", cerró.

La palabra de Candelaria Tinelli sobre los rumores de romance con Santiago Urrutia

De acuerdo con estas versiones, Cande Tinelli habría comenzado un vínculo romántico con Santiago Urrutia. Si bien negó tener un romance con el piloto automovilístico, dio a entender que algo sucedió entre los dos. "Santi es un gran amigo que lo conocí en el verano y en este momento no es mi novio. No estoy para estar de novia después de una relación de dos años, necesito estar para mí ahora", declaró.

En este sentido, la diseñadora sumó que "aunque uno no quiera, hay un duelo que hacer y hay que transitarlo". Sin embargo, señaló que "adora" a Santiago y que puede ir a visitarlo "todas las veces que quiera". Por último, soltó una frase que insinuaría que están saliendo, sin compromisos de por medio: "Creo en un amor un poco más libre, en compartir momentos".