Coti le propuso matrimonio a Cande Tinelli en vivo y ella le dijo que no: "Se picó"

El cantante se la jugó en medio de un recital y recibió la respuesta menos esperada. Coti y Cande Tinelli protagonizaron un momento incómodo en Madrid.

Coti Sorokin protagonizó un momento incómodo en un show en Madrid cuando le propuso matrimonio a Cande Tinelli y ella habría dicho que no. Las figuras de Canta Conmigo Ahora se encuentran juntos de nuevo tras su separación pero este momento pondría en duda una vez más su continuidad como pareja.

"El año que viene me caso yo", soltó Sorokin desde el escenario, en un video grabado por la periodista Luciana Longstaff, quien compartió el contenido en sus historias de Instagram. "Y Cande dijo que no. Se picó", enunció la comunicadora, en alusión a la respuesta que la hija menor del matrimonio de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino habría dado a su pareja ante miles de personas.

Tinelli y Sorokin aún no hablaron del momento viralizado por esta periodista que, aunque pudo haberse tratado de una humorada por parte del cantante que Cande tomó como tal, también alimenta a los rumores de crisis en la pareja. La hermana de Mica Tinelli habló sobre su separación hace algunas semanas en diálogo con LAM, antes de su reconciliación. "Prefiero no hablar... lo adoro. Está todo bien, pero hay un impasse. Me siento bien, en un buen momento de mi vida, me siento bien conmigo misma, me agarra bien parada... Estoy laburando en familia y súper contenida, eso ayuda un montón", enunció la cantante por entonces.

El propio Marcelo Tinelli se pronunció sobre la vida sentimental de su hija al ser consultado por el ciclo de Ángel de Brito y enunció: "Yo lo que digo es que amo a mi hija. La decisión de mi hija va a primar sobre todas las cosas. Es una decisión personal de ella y lo que ella decida lo voy a respetar y a acompañar porque es mi hija y es la persona que amo".

Fuerte revelación de Yanina Latorre sobre la separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin

"Se separaron porque él es infumable, tóxico y celoso. Viste que al principio es todo muy idílico, pero cuando empezás a ceder... ¡Y tiene un ego! Y tengo más cosas que me las voy a reservar, por ahora", enunció la panelista de LAM durante el impass de Tinelli y Sorokin. Y agregó: "A ver, no es que es malo, no es que se llevaban mal, no es un maltratador, pero es celoso, controlador e intenso. Aparte ella lo dejó mientras él estaba en Madrid, se llevó las valijas de la casa, porque él es negador y no entendía la ruptura".