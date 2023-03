Camila se quebró y reveló su calvario en Gran Hermano: "Era bastante feo"

La joven reveló el mal momento que atravesó dentro de la casa y no pudo evitar largarse a llorar al contarlo.

Camila Lattanzio reveló el calvario que vivió dentro de Gran Hermano y no pudo evitar quebrarse en llanto. Tras su eliminación, la participante de 21 años confesó lo mal que la pasó dentro de la casa y sorprendió a todos los presentes en el estudio.

Tras haber abandonado la casa luego de haber conformado a los cinco finalistas del certamen, Camila visitó el debate de Gran Hermano y allí se sinceró sobre su paso por el reality show. "Yo siempre pienso que todo pasa por algo, creo que cada uno tiene su destino y este era el mío. Me puse muy ansiosa, pero cuando llegué al mano a mano es como que ‘me rendí’”, empezó por confesar la cantante.

En este marco, la joven confesó que le costó mucho adaptarse a la casa y que incluso pensó en abandonar repetidas ocasiones por el maltrato que recibió. "Las chicas me trataron un poco mal. Es difícil porque sentí que no era parte, pero me trataron mejor de lo que esperaba", aseguró.

Además, Lattanzio aseguró que estaba muy afectada por la muerte de su papá y sintió que esto repercutió de lleno en su presencia en la casa y su forma de competir. “La estaba pasando mal, era bastante feo. Me costó mucho integrarme y yo no estaba para eso", aseguró entre lágrimas. Por último concluyó: "Yo huyo mucho de las cosas y llegar Gran Hermano fue fuerte, yo no estaba preparada. Por eso me apagué".

Salió a la luz otro polémico video de Camila Lattanzio de Gran Hermano: "Cuánto cobra la noche"

Camila Lattanzio volvió a generar polémica por un nuevo video que se viralizó en las redes sociales. También publicado en TikTok antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, en esta oportunidad el reel causó repudio en muchas personas que leyeron la descripción del mismo.

"Si me vas a cambiar que sea por una dama, no por una vieja que dan ganas de preguntarle cuánto cobra la noche", escribió Camila en el video que publicó en 2022. Como cortina musical, eligió la canción "Butakera" que fue interpretada por La Joaqui junto a Alan Gómez y El Noba.

Muchas personas al ver este video expresaron su repudio en los comentarios, preguntándole a Camila Lattanzio dónde quedó "la bandera del feminismo". Lógicamente, la participante no puede ver lo que la gente le escribe ya que está aislada dentro de la casa de Gran Hermano. Este domingo, en la gala de eliminación, se sabrá si vuelve a su vida anterior o continúa rumbo a la gran final.