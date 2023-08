Camila Homs reconoció haber agredido a Tini Stoessel: "Me arrepiento"

Camila Homs recordó la violenta reacción que tuvo con Tini Stoessel en 2022, tras enterarse sobre su romance con Rodrigo de Paul.

Camila Homs se sinceró sobre su relación con Tini Stoessel y confesó haberla insultado años atrás, cuando se enteró que había comenzado una relación con Rodrigo de Paul, el padre de sus hijos. Tras la separación de la artista y el campeón del mundo, Homs recordó aquel difícil momento que vivió a comienzos de 2022. Ahora que pasó casi un año y medio del escándalo, admitió haber insultado a Tini a través de llamados telefónicos y audios de WhatsApp.

A pesar de que De Paul aseguró que inició su romance con Stoessel después de haberse separado de Homs, la modelo aseguró que el deportista la engañó mientras estaba embarazada de su segundo hijo en común, Bautista. Por esta razón, reconoció haber hecho un escándalo cuando se enteró que Tini era la tercera en discordia y confesó haberla agredido.

Homs estuvo presente en Desayuno Americano (América TV), en donde fue consultada por la separación de la pareja. Cuando le preguntaron cómo se había sentido al respecto, contó que hubo una situación en puntual que la enojó tanto que llamó por teléfono a Tini. "Fue por un momento muy puntual. Obviamente, no lo voy a decir, pero me enojé muchísimo", aseguró.

"¿Tuviste oportunidad de conversar con Tini, de escribirle algún mensaje? ¿Tuviste interés? La relación con la pareja del padre es importante por los hijos", le preguntó Pamela David. "No, pero tampoco compartieron mucho con mis hijos", respondió Homs. Al ser consultada sobre los rumores de aquel llamado telefónico, la modelo se sinceró y contestó: "Sí. Me arrepiento de haber dicho cosas de más, porque fue en un momento de angustia".

Yanina Latorre aseguró que Camila Homs "contribuyó" a la separación de Tini y De Paul

Recientemente, Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), reveló detalles sobre la conversación privada que tuvo con Tini. “Me dijo que se contaron muchas mentiras y eso jode a cualquiera. Que te separen todos los días influye un poco en el vínculo. Empezás a decir ‘¿vos qué dijiste’, ‘¿vos que hablaste?’”, comenzó.

Yanina Latorre lo interrumpió y aseguró que, según la información que le llegó y sus propias conclusiones, la modelo tuvo algo que ver en esta ruptura. “Ninguna mujer se mete en ningún matrimonio, pero Camila contribuyó un poco porque dejaba trascender, decía cosas. Ahora Camila está bien porque de novia”, señaló Latorre.

“Hay gente que se mete en matrimonios, pero no sé si este es el caso. Yo se lo pregunté a Cami Homs, a la que no conozco y con la que no tengo nada, y me dijo que Rodrigo no le fue infiel, que no tenía nada que ver con Tini, ‘nos separamos por tal y tal cosa’ y terminó diciéndome ‘no quiero hablar’. Y la invité un millón de veces al programa”, concluyó.