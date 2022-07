Brenda Asnicar se enfureció en plena nota y se fue: "No me gusta trabajar así"

Se filtró un fragmento de una tensa nota que Brenda Asnicar dio para Nacho Elizalde, quien la había citado para hacerle una entrevista. En el clip, se puede ver cómo la exestrella de Patito Feo se levanta y se va muy enojada e indignada con el entrevistador, quien se olvidó de su nombre en plena entrevista.

El video fue difundido por la cuenta de TikTok La Tía Sebi, de Sebastián Manzoni, un joven experto en chismes de la farándula. Minutos después, fue reposteado por la cuenta de Instagram El Ejército de LAM y se viralizó de inmediato.

En el video, aparece Nacho sentado en una silla intentando retener a Asnicar, a quien se la ve de pie y encaminándose hacia la salida para retirarse. "No, no, no. ¡Quedate!", se le escucha decir al entrevistador. "No, no, no. Te juro que no me gusta trabajar así", le contesta Asnicar.

"Yo te entiendo, pero me estoy matando. Tengo mil cosas para hacer, tengo un montón de entrevistas y vos ni siquiera te sabés el nombre de la artista", cerró la actriz, firme a su postura, y se alejó rumbo a la puerta de salida. Tras la controversia, Nacho publicó un tweet al respecto en su cuenta de Twitter: "Qué paja lo que pasó con Brenda". Debajo, cientos de usuarios le dejaron comentarios opinando sobre la situación.

"Pensé que era actuado", le comentó una seguidora al joven. "No me sorprende de Brenda, es muy egocéntrica (sin insultarla), pero es tipo 'no te sabés mi nombre y me voy', muy de #Antonela", opinó otra usuaria, quien comparó a Brenda con el personaje de villana que hacía en Patito Feo. Por otro lado, otros usuarios defendieron a la actriz con comentarios como "un desastre entrevistar a alguien y no saber el nombre", "una falta de profesionalismo" y "es fundamental saber el nombre de una persona si la estás entrevistando".

Quién es Nacho Elizalde, el joven que entrevistó a Brenda Asnicar

Nacho Elizalde es un joven influencer conocido en Internet por hacer streaming y podcasts en YouTube en Nadie Dice Nada, el programa que conduce junto a Nico Occhiato, Nati Jota y Flor Jazmín. También tiene su propio programa de podcasts, Nachito Mercenario, y su propia línea de indumentaria, llamada El de Barrio Chino. Tiene un enorme reconocimiento entre el público juvenil, especialmente por su alcance en Internet.