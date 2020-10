A fines de septiembre, el cocinero anunció a sus seguidores con su inesperada salida del programa.

Con un escueto mensaje, el chef Guillermo Calabrese anunciaba su salida de "Cocineros Argentinos" a fines de septiembre. Si bien la noticia shockeó a los televidentes, la Televisión Pública podría dar marcha atrás a su decisión y el popular chef se reincorporaría al famoso ciclo gastronómico. "Desde el canal, estamos charlando con Guillermo", sostuvo Rosario Lufrano, presidenta de RTA.

Según informó el periodista Pablo Montagna (La Nación), la Televisión Pública querría a Calabrese como figura propia del canal. "Nosotros con Guillermo no tenemos ningún problema, te puedo anticipar que se va a quedar con nosotros. Estará en nuestra pantalla, fuera de la productora porque él no quiere trabajar con la misma. No me meto en eso porque su vinculación siempre fue con la productora y no con el canal. Soy respetuosa de las decisiones que tome cada uno", explicó Rosario Lufrano en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y agregó: "Desde el canal, estamos charlando con Guillermo: él se quiere quedar en la TV Pública y nosotros queremos que se quede, por lo tanto, estamos viendo de qué forma". En este momento, la señal estatal se encuentra definiendo la programación del último trimestre del año y planificando la grilla del año que viene. En este marco, se evalúa si Calabrese volverá a "Cocineros Argentinos" o tendrá un ciclo propio.

Cabe destacar que luego de su publicación de despedida en redes sociales, Guillermo Calabrese protagonizó un emotivo momento junto a sus compañeros Ximena Sáenz y Juan Bracelli. “Es un momento raro. Cala no va a continuar con Cocineros argentinos. Nos enteramos anoche, tarde. Es difícil. (…) De mi parte, no tengo más que agradecer haber compartido con él, fue mi primer maestro en la primera camada de Cocineros argentinos“, había señalado Bracelli, ante un Calabrese emocionado.

Por el momento, el chef no dio anuncios sobre su posible retorno a la televisión, aunque se mantiene activo en sus redes sociales publicando videos de recetas de cocina sencillas, para preparar en casa. De confirmarse la noticia, Calabrese volvería al ciclo histórico del canal, que cada día suma más adeptos.