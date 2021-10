Beto Casella y un polémico comentario sobre La China Suárez: "Es la típica"

Beto Casella se involucró en el escándalo entre "La China" Suárez y Wanda Nara con un polémico comentario.

Beto Casella conversó con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM) sobre el Wandagate, el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez, que tiene en vela a todo el país desde hace días. Para el conductor de Bendita TV, “La China” quedó parada en un lugar injusto y estigmatizante, pero al mismo tiempo, cree que hay algo muy particular en su forma de atraer a los hombres.

“Yo no te digo que soy del team China o del team Wanda, pero yo creo que estigmatizan a una chica como buscadora de machos casados y es lo que le tocó a ‘La China’. Posiblemente ella juegue también un poco. No sé si es inexperta, pero es una piba chica, también. Pudo haberse comido la galletita de ‘yo dejo todo, dame dos meses’”, reflexionó Casella. “Yo entiendo lo que decís, Beto, pero para mí no”, opinó Yanina Latorre.

“Yo le creo a ‘La China’, que en una parte desliza en su texto… pero por otra parte, te digo que es la típica chica que le rompe la cabeza a los tipos”, prosiguió Casella. “No te manda el mensaje diciendo ‘sabés las cosas que te voy a hacer cuando te agarre’. La China te manda una frase de Galeano, una canción en inglés. Te enamora, dejás todo”, añadió el conductor de Bendita.

Sin embargo, destacó que le cree a la actriz cuando dice que fue Icardi quien inició el coqueteo y le dijo que estaba a punto de separarse. “Yo le creo cuando dice que los tipos juegan a eso, al ‘¿sabés cuánto hace que no pasa nada con mi esposa? Hace meses no la toco, estamos por separarnos, quiero que pase Navidad, no quiero separarme antes de las fiestas…’”, continuó Beto.

“Acá se sospecha del sexting, pero no hubo contacto corporal, salvo que Latorre tenga más información”, insinuó Casella, y de Brito lo frenó: “No podemos profundizar, estamos guardando información, Beto. Pero sí, vi, por ejemplo, que en una conversación ‘La China’ habló con Wanda de los hijos y después Wanda va al teléfono del marido y se encuentra con todo esto”, señaló el conductor.

“Ese es el enojo de Wanda con ‘La China’, y ni hablar con su marido. Icardi está siendo paleado cada cinco minutos”, expresó de Brito. “Es que si le dijo la frase ‘sos la mujer de mis sueños’ es difícil volver de ahí. Podés seguir 20 años, pero no se lo perdonás más, aunque no lo haya concretado”, finalizó Casella.

La pelea entre Beto Casella y Yanina Latorre

La semana pasada, Latorre y Beto tuvieron un fuere cruce en LAM. Todo empezó cuando Yanina criticó a su programa porque una de sus panelistas, Edith Hermida, trató de “bruta, gagá y ridícula” a Susana Giménez por sus dichos sobre Argentina, Uruguay y el coronavirus.

Beto no se guardó nada y le contestó: “A las 'angelitas' las respeto intelectualmente, pero hay una a la que no. La señora Latorre metió unos bocadillos... Vos, querida, que has tratado de mal cog... a una, que has tratado de conch... seca a otra, que has dicho las peores barbaridades, sobre todo de mujeres, sos la menos indicada para opinar”.

“En estas cosas, vos callate la boca, seguí hablando de los maridos que engañan a las mujeres, que eso lo hacés bárbaro... Pero callate, no te metas en estos temas, más si no querés que te nombren. No hablés de nosotros. Si podés, salí del piso. ¿Quedó claro?”, cerró Beto, y antes de irse le tiró: “¿Querés que te hagamos informes con todos los epítetos que les dedicaste a las mujeres? Estamos un bloque entero”.