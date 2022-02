Beto Casella y la posibilidad de ir a El Trece: qué dijeron directivos del canal

Frente a los intensos rumores de que Beto Casella podría tener el pase al canal, se conocieron declaraciones de las autoridades del canal.

El 2022 empezó como un año de cambios para Beto Casella, ya que decidió alejarse de Radio Continental para empezar un nuevo camino en la Rock & Pop. Así es como, frente a la gran sed de metamorfosis en el área laboral, empezó a correr el rumor de que el conductor podría desembocar en la pantalla de El Trece, situación que fue aclarada por las autoridades.

Hace ya 16 temporadas que Casella se encuentra frente a Bendita TV, ciclo emitido por la pantalla de El Nueve, por lo que empezaron a surgir las versiones de que el periodista había sido convocado por el canal de Adrián Suar para negociar la posibilidad de trasladar el famoso formato a la pantalla de esta señal. Y aunque hasta el momento ninguna de las partes había hablado al respecto, ahora salió a la luz una versión oficial.

Según dio a conocer la revista Pronto, las autoridades del canal y manos derechas de Adrián Suar habrían hablado sobre la situación y aclararon la situación que generaba bastante revuelo en la industria. Según dio a conocer el medio, los jerarcas de la señal contaron que "nunca existió esa charla" por lo que la posibilidad de que Beto Casella arribara al canal se trataba de un simple rumor que, por el momento, no tiene intenciones de concluirse.

Cabe recordar que El Trece se encuentra en pleno momento de modificación de su grilla, ya aún se encuentra en la búsqueda de aquellos contenidos que estabilicen el rating y convoquen al público. Así es como en el último tiempo, dio de baja algunos programas como Match Game y Hogar Dulce Hogar, y también anunció el estreno de Momento D (el nuevo magazine de Fabián Doman), Turno Tarde (programa de juegos conducido por Andrea Politti) y el nuevo noticiero de Luis Otero y Sandra Borghi, sin embargo, parece que por el momento no hay intenciones de contar con la presencia de Beto Casella como estrella fija del canal.

Beto Casella: el proceso del cambio y la toma de decisiones

No caben dudas de que el cambio rotundo de emisora radial sorprendió muchísimo a los seguidores de Beto Casella, sin embargo parece que para él fue una decisión premeditada y con objetivos claros. "Nos despedimos de Bien levantado porque me parece que pasaron ya muchos años, no quedó nadie del grupo original ni del formato tampoco. Era seguir desgastando un nombre y es mejor que quede en el recuerdo", confesó en una reciente entrevista con La Nación.

Asimismo, analizó en profundidad la decisión de haberse cambiado de frecuencia y todo lo que esto conllevaba: "Extrañaba el formato, la música, el contenido artístico de la FM. Quizá son caprichos profesionales pero la FM te permite otro juego con los separadores, los jingles y, de alguna manera, la AM me limitaba un poco".