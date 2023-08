Beto Casella sorprendió al Pollo Álvarez en pleno móvil de El Trece: "Ya le dije a la producción"

El conductor de TV dio a conocer un detalle desconocido sobre su trabajo. Beto Casella habló al respecto con El Pollo Álvarez y El Chino Leunis en El Trece.

Beto Casella es uno de los conductores de televisión más aclamados de estos tiempos, en gran parte debido al gran éxito de su programa, Bendita. El presentador siempre ha mostrado un tono relajado en sus conducciones y esa característica coincide a la perfección con un dato que recientemente dio en una entrevista con El Pollo Álvarez y El Chino Leunis en su nuevo ciclo de El Trece, Poco Correctos.

El periodista acudió al programa de las tardes del canal del Grupo Clarín y se mostró desde una locación que llamó la atención de los conductores. De esa manera, Álvarez no dudó en consultarle el motivo de la elección del lugar para la entrevistar a Casella y éste sorprendió con su respuesta.

"Recibimos con un aplauso al señor Beto Casella. Escuchá Beto, ¿dónde te encontramos en este momento?", preguntó Álvarez al inicio del reportaje cuando vio el fondo del lugar escogido por Casella para hacer el móvil y aludió a la cargada agenda laboral del periodista. "Estoy acá en Thames y Nicaragua, un bar que es como mi oficina. Lástima que no se puede ponchar todo el ambiente pero es muy tranquilo", contó el conductor de Bendita.

Beto reveló que en ese lugar se suelen hacer presentaciones de libros, dada la tranquilidad que ofrece el ambiente, y que siempre que tiene alguna reunión laboral acude a ese bar. "Tengo que subir medio puntito de lo que estén haciendo ahora, ya le dije a la producción, es mi cábala. Si no lo hago, me tengo que retirar", comentó Casella sobre su ya conocida obsesión por mejorar las mediciones de los ciclos a los que acude como invitado.

Beto Casella, sobre el éxito de Bendita

El conductor se pronunció sobre la vigencia de su programa después de 18 años al aire y reivindicó el espíritu sano del mismo. "Hubo una época, los 2000 por ejemplo, donde funcionaba el conflicto. Hoy da la impresión de que hay mucho público que lo último que quiere es pelea, que quiere relajarse después de todo lo que pasa ya en la vida", reflexionó. Y sumó: “Es demodé ser mala leche, vos fijate lo que funciona en la tele: Masterchef, donde hay un poco de competencia pero funciona más lo familiar, y la ficción, que por suerte sigue funcionando".

"Nos agradecen la acidez, el humor, el tomarlo en joda y no engancharnos en ninguna pelea. Incluso el no ser agresivos. No hay mala leche y todos estamos en la misma sintonía", concluyó su descargo Casella en diálogo con Infobae.