Beto Casella se cansó de una figura: "Le vamos a tener que soltar la mano”

El presentador se expresó sobre una interna en su programa y fue lapidario. Beto Casella se mostró contundente en su descargo.

El conductor de televisión Beto Casella se expresó sobre el video viral y lanzó un inesperado comentario que causó preocupación en todos los panelistas de su programa. El periodista se refirió a uno de los clips que el actor Mariano Martínez comparte en su cuenta de TikTok y soltó una sarcástica opinión, en la que dejó en claro que su apoyo hacia el artista ya no es tan fuerte como lo era hace un tiempo.

"¡Le vamos a tener que soltar la mano!, ¿cuánto tiempo más lo podemos bancar con esto?", se sinceró Casella sobre su apoyo al actor. Por su parte, Edith Hermida disintió con su compañero y enunció: "Igual está bárbaro, chicos! Me gustaría verle la cara a la gente que lo critica tanto y le dice ‘abuelo’ y esas cosas". De ese modo, se armó un álgido debate en pleno vivo de Bendita.

Lejos de dar el brazo a torcer, Beto Casella redobló la apuesta y continuó con su desaprobación a Martínez: "No importa la edad, uno puede tener setenta, sesenta o veinte años, ahora, estos chicos han estudiado actuación. ¡Que le dediquen quince segundos a una cosa de Antonio Machado, de Robert De Niro, algo! Tampoco tiene que ser algo intelectual, pero es raro".

La despedida de Juariu de Bendita

La influencer Juariu se sumará a la tercera temporada de MasterChef Celebrity y por ese motivo debió decir adiós a Beto Casella y sus panelistas. "Hoy vamos a despedir a Juariu. Te pido que no llores. Otra vez somos semillero de talentos. Nosotros somos un equipo chico y después vienen y se los llevan por el poder del dinero", comentó el conductor en el último programa de la celebridad de redes.

"Yo los veía desde siempre, así que muchísimas gracias. Cuando llegué a Bendita me di cuenta por qué era ese gran éxito que se ve desde afuera. Comencé a conocer a la gente que trabaja, a los que están detrás de cámaras, a todos los productores, los camarógrafos. Siempre que llegás es una alegría. Me apoyan y me tuvieron muchísima paciencia", comentó Juariu, a modo de despedida. Y cerró: "Gracias a vos, Beto, por darme el espacio, el lugar, por dejarme traer mis cosas y por alentarme. Gracias a mis compañeros que también me alentaron y me enseñaron todo, porque yo no venía de la tele. Para mí este es un lugar que me hace muy feliz. Los voy a extrañar mucho, pero los sigo mirando desde casa. Gracias por la paciencia y el amor".