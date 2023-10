Belén Francese reveló lo que Telefe cortó de la pelea con Andrea Rincón en PH: "Sacada total"

Belén Francese se cansó y contó qué momento de su pelea con Andrea Rincón no se mostró en PH, Podemos Hablar.

Belén Francese y Andrea Rincón son dos reconocidas figuras del mundo del espectáculo que en los últimos días protagonizaron una fuerte polémica, tras su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe). Todo ocurrió en plena grabación del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, quien les pidió a todos los presentes que contaran anécdotas de alguna "noche inolvidable" que hayan tenido. Cuando Francese reveló detalles desconocidos sobre una noche que pasó con Rincón, la actriz enfureció y se desató un tenso ida y vuelta que terminó con gritos y llantos. Más tarde, la modelo contó cuál fue la parte más fuerte que Telefe decidió no mostrar.

Desde que salió a la luz la pelea, se filtraron varios fragmentos del momento en las redes sociales. Más tarde, el canal de las tres pelotitas emitió el programa completo, pero según Francese, ocurrieron muchas más cosas de las que se mostraron en pantalla. La modelo hizo un descargo en el que habló al respecto y relató toda su versión de los hechos.

"Me pasó que la pasé mal porque no estoy acostumbrada a que me venga un cambió de frente. La verdad es que llegué con la mejor de las ondas y me fui con la peor de las ondas. Trabajo hace tiempo ya en los medios y sé que estoy en un programa de entretenimiento, entonces quiero que la gente la pase bien y también yo propongo eso hace muchos años", comenzó Belén en Polémica en el Bar (América TV).

Luego, contó que todo ocurrió cuando Andy los hizo pasar al frente a contar una anécdota de una noche divertida e inolvidable. "Y yo pensé 'qué copado, tengo a Andrea acá, que una vez pasamos una, y le pregunté antes, inclusive se ve eso al aire, cuando ella me contesta ‘si, si, dale, dale’. Eso fue al aire y se ve cómo se divierte. Pero no sé, después de que ya habían pasado veinte minutos de programa y ella salta de la nada, muy agresiva para mi gusto", continuó.

"La verdad es que no entendía, quedé descolocada, pero hoy lo veo y me da bronca, le tendría que haber contestado. Amenazó con irse, ¡y unos improperios! ¡Una falta de respeto, unos insultos!", agregó. Además, señaló que "Andy estaba descompuesto porque Andrea estaba sacada total" y que la producción tuvo que ir a un corte.

"Jamás me imaginé, era naif, una pena. Hubo que contenerla cuarenta minutos. Yo estaba re podrida, no quería pedir disculpas. Lo más berreta de ella es que justifica que tiene un problema. ¡No, no se justifica, porque no es nadie para faltarme el respeto!", argumentó. Por último, señaló que todavía "está todo mal" porque Rincón le dijo "cosas horribles". "Se metió con mi físico. No la quiero ni ver. Hubo una parte heavy que no salió al aire, donde ya hablaba incoherencias, por eso quedé descolocada. Para mí se equivocó de persona, creo que de su entorno no la cuidan", cerró.

Qué dijo Andrea Rincón sobre su pelea con Belén Francese

Por su parte, Andrea Rincón habló en Socios del Espectáculo (El Trece) y manifestó: "Lo que pasó después de PH fue, para mí, llanto. Porque la verdad es que yo no la pasé bien. Yo estaba muy contenta, me armaron un look hermoso y después de mucho tiempo me sentía bien. El segundo punto de encuentro era a la noche, una noche inolvidable, una fiesta inolvidable. Y pasó Belén. Yo quiero aclarar que nunca trabajé con Belén".

En este sentido, aseguró que no pasó nada en aquella fiesta, a diferencia del relato de Francese. "Ella fue, pasó al punto de encuentro y dijo que pasó la noche conmigo. Que ni siquiera, porque ella estaba arriba con un chico. Yo me acuerdo de la fiesta, pero yo ni siquiera conviví con ella en esa fiesta. Cuando el chico se va, ella no estaba bien estéticamente, que es la verdad, entonces estaba triste porque el pibe la había dejado", recordó.

Además, aclaró que en ningún momento de la noche estuvieron a solas, sino que había mucha gente en aquella fiesta. "Ella se había recién separado de su pareja, subimos varias personas. Ella estaba en la otra punta, por eso te digo, es imposible que ella pensara que yo le quise dar un beso", continuó.

Si bien la modelo le había pedido permiso para contar la anécdota, Rincón nunca pensó que la historia iba a ir para ese lado. "Yo pensé que iba a contar de la fiesta... Fiestas así, yo he vivido muchísimas en mi vida, para mí no era inolvidable. Y si era inolvidable, ¡contá tus cosas! ¿Qué me metés a mí? Creo que quiso hacer esto. Ella me dijo '¿lo puedo contar?' y yo le dije 'contá lo que quieras, fue mi antigua vida'", sumó.

"Yo pensé que iba a decir que hubo consumo en esa fiesta, que se iba a ir todo a la mierda por ahí, porque la verdad es que nos la pegamos todos. No pensé que iba a inventar esto, todo el mundo sabe lo que pasó con mi vida, yo pensé que iba a hablar de cosas que le pasaron a ella esa noche", concluyó, indignada.