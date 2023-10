Andrea Rincón contó lo que Belen Francese no quería que se sepa sobre su noche juntas: "Me acuerdo"

Andrea Rincón rompió el silencio sobre la polémica con Belén Francese y ventiló todo sobre la fiesta que compartieron.

Andrea Rincón es una actriz que durante las últimas horas se vio envuelta en una fuerte polémica con Belén Francese, tras los dichos de la modelo en PH, Podemos Hablar. El hecho ocurrió en plena grabación del programa, cuando Andy Kusnetzoff les pidió a los participantes que contaran anécdotas de "alguna noche increíble" que hayan vivido. Para sorpresa de Andrea, Francese reveló que años atrás, pasó una de sus mejores noches junto a Rincón y que en determinado momento, se sintió seducida por ella. La actriz negó su versión de los hechos y se desató una feroz pelea que terminó en gritos y llantos. Tras el escándalo, Andrea rompió el silencio y contó su verdad.

En su relato, Francese explicó que todo ocurrió en una fiesta en la casa de Moria Casán, cuando recién se había separado de su novio y pasó toda la noche junto a Rincón. Aunque detrás de cámaras le había pedido permiso a su compañera para contar esta historia, la actriz aseguró que contó una versión completamente distorsionada de la situación, con el único objetivo de llamar la atención de la prensa.

Andrea Rincón rompió el silencio: qué dijo de Belén Francese

Al ser consultada al respecto por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Andrea declaró: "Lo que pasó después de PH fue, para mí, llanto. Porque la verdad es que yo no la pasé bien. Yo estaba muy contenta, me armaron un look hermoso y después de mucho tiempo me sentía bien. El segundo punto de encuentro era a la noche, una noche inolvidable, una fiesta inolvidable. Y pasó Belén. Yo quiero aclarar que nunca trabajé con Belén".

En este sentido, desmintió todos los dichos de la modelo. "Ella fue, pasó al punto de encuentro y dijo que pasó la noche conmigo. Que ni siquiera, porque ella estaba arriba con un chico. Yo me acuerdo de la fiesta, pero yo ni siquiera conviví con ella en esa fiesta. Cuando el chico se va, ella no estaba bien estéticamente, que es la verdad, entonces estaba triste porque el pibe la había dejado", recordó.

Al contrario de la versión de Francese, quien aseguró que estaban a solas, Rincón explicó que había más gente y que ni siquiera estaban cerca la una de la otra. "Ella se había recién separado de su pareja, subimos varias personas. Ella estaba en la otra punta, por eso te digo, es imposible que ella pensara que yo le quise dar un beso", se defendió.

Además, sostuvo que Belén le había pedido permiso para contar la anécdota, pero que no se esperaba que inventara cosas que jamás sucedieron. "Yo pensé que iba a contar de la fiesta... Fiestas así, yo he vivido muchísimas en mi vida, para mí no era inolvidable. Y si era inolvidable, ¡contá tus cosas! ¿Qué me metés a mí? Creo que quiso hacer esto. Ella me dijo '¿lo puedo contar?' y yo le dije 'contá lo que quieras, fue mi antigua vida'", manifestó.

Andrea pensaba que la anécdota de Belén iba a tratarse sobre las sustancias que consumieron aquella noche, pero no fue así. "Porque es verdad, hubo consumo en esa fiesta", reconoció. "Yo pensé que hablaba de ahí que se iba a ir todo a la mierda, porque la verdad es que nos la pegamos todos. No pensé que iba a inventar esto, todo el mundo sabe lo que pasó con mi vida, yo pensé que iba a hablar de cosas que le pasaron a ella esa noche", cerró, indignada.

Qué dijo Belén Francese sobre la noche que pasó junto a Andrea Rincón

Cuando Francese pasó al frente en el ciclo de Andy, relató: "Estábamos en temporada de teatro y Moria (Casán) hizo una fiesta en la casa. Fue desopilante, terminó muy tarde. Era ya de día, prácticamente, y Andrea subió a hablar conmigo y charlamos. Y la pasamos muy bien", comenzó la modelo. Visiblemente incómoda, Andrea comentó: "Sí, porque vos estabas triste". "Me estaba separando de un novio", aclaró la modelo.

Luego, le confesó a Rincón que en ese preciso momento, pensó que la había intentado seducir. Desconcertada, la actriz le aseguró que no había sido así. "¡¿Entre vos y yo?! Pero... ¿por algo?”, quiso saber. "Medio que me querías contener... Era buena onda... Yo me ilusioné", explicó Francese. Andrea no se tomó para nada bien sus declaraciones y la acusó de estar inventando todo "para mañana salir en los medios": "Perdón, yo te lo quiero decir, pero esto que hiciste recién a mi no me parece. Primero porque sabés que lo que dijiste no fue así, querer decir que yo te insinué, no fue”.

"Eso no se hace, lo que vos estás haciendo no se hace. Y yo no me lo merezco. porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas, porque yo te estoy diciendo que no lo hice. No me gustás, no me gustaste nunca. No tengo por qué ir mañana y que en todos lados digan que yo quise seducirte, porque es mentira lo que estás diciendo”, cerró Rincón, furiosa.