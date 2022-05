Barby Silenzi rompió el silencio sobre su relación con El Polaco: "No está fluyendo"

La bailarina estuvo en "LAM" donde reveló en qué situación está su relación con el artista tropical.

Barby Silenzi y "El Polaco" están en pareja hace tres años formalmente, aunque en realidad se conocieron en el 2016. En las últimas horas trascendió el rumor de que la pareja estaría separada, aunque ninguno de los dos había confirmado ni negado esta situación hasta ahora. La bailarina aceptó la invitación de Ángel de Brito para estar hoy en LAM y ahí reveló la verdad sobre la situación que atraviesa con el músico.

El conductor le preguntó si estaban separados y Barby Silenzi expresó: "La verdad no te puedo decir ni sí, ni no, ni más o menos. Lo que te puedo decir que es verdad y que los dos sentimos lo mismo es que tenemos mucho amor el uno por el otro. Para mí es mi gran amor, ya lo saben desde hace mucho, y él también tiene ese amor hacia mi. Pero ahora estamos como en un momento en el que no te voy a decir que estamos separados, tampoco te voy a decir que estamos espectacular, pero él está con muchos compromisos laborales, viaja un montón y está como enfocado en eso, y yo estoy con los míos, con las nenas. La pareja está ahí pero cada uno está enfocado en sus cosas".

"El Polaco" y Barby Silenzi en sus vacaciones en la costa.

Ángel de Brito definió la relación como tensa, a lo que Barby Silenzi respondió: "Claro, todavía tenemos que sentarnos a charlar y ver qué pasa con este amor que nos tenemos y que ahora no está fluyendo". El periodista quizo ahondar y consultó si el motivo principal es laboral, por o que la bailarina manifestó: "Sí. Yo tengo reclamos, el tiene otros". La influencer confesó que ella le reclama que esté más presente con las actividades del hogar y que el artista por su parte, le repite constantemene que tiene que trabajar.

Barby Silenzi habló del presente laboral de "El Polaco"

Yanina Latorre fue quien le reprochó que ella como pareja tendría que apoyar a "El Polaco" en este momento laboral que está atravesando, por lo que Barby Silenzi explicó: "Yo lo recontra banco, aparte me pone muy contenta lo que le está pasando. O sea lo apoyé un montón con el tema del programa, con lo que es conductor ahora".

"El Polaco" y Barby Silenzi.

La influencer dejó en claro que a pesar de no haberse manifestado públicamente en las redes de "El Polaco" cuando se lanzó el programa que el cantante conduce, ella habló en privado con su pareja y que consideró que no era necesario hacerlo público, ya que ellos ya lo habían hablado y eso le resultaba suficiente.