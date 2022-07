Barby Franco y Burlando confirmaron una gran noticia para la pareja: "Años de lucha"

La modelo confirmó su embarazo tras varios meses de rumores de la posible llegada de un bebé.

Barby Franco y Fernando Burlando se convertirán en padres por primera vez juntos. Tras diez años de relación, varias peleas y muchos rumores sobre la posible llegada de un hijo en común, la pareja confirmó la feliz noticia en la noche del domingo.

Durante varias semanas, la modelo y panelista enfrentó varios rumores de embarazo debido a alguna actitudes en sus redes sociales: se fue de vacaciones y no subía ninguna foto de frente, motivo por el que muchos sospecharon que ya se notaba su pancita. Sin embargo, días más tarde, Franco se animó a enfrentar los rumores: "Ya que dicen que no subo de frente", escribió junto a una fotografía. Pero los rumores no cesaron.

Luego de negarlo en varias ocasiones y asegurar que "le dolía el acoso con la fertilidad", Barby Franco confirmó la feliz noticia durante su visita a La noche del Domingo, el nuevo programa que conduce Mariano Iúdica por América TV. "Estoy de 16 semanas", aseguró la modelo y mostró su pancita frente a las cámaras.

Rápidamente hubo varias repercusiones en redes sociales, entre ellas, la de Ángel De Brito quien confirmó que sabía la novedad pero había respetado el pedido de Franco y Burlando de no contarlo. Además, la influencer Juli Puente también rompió el silencio y felicitó a su amiga en redes sociales: "Otro secreto que me tuve que guardar, ¿a ustedes les parece? Estoy más feliz por vos desde el minuto cero. Merecen esta felicidad más que nadie. ¡Llegó, amiga, llegó!".

El inexplicable suceso que vivió Barby Franco en el trabajo: "Quedé muda"

Barby Franco protagonizó un extraño suceso mientras trabajaba y no pudo disimular su asombro. Sin poder creer la situación y en búsqueda de una explicación, la modelo compartió los detalles en sus redes sociales. "Hoy me quedé muda", expresó la influencer en sus historias de Instagram.

Todo sucedió el día en que la pareja de Fernando Burlando realizó una campaña de modelaje con vestidos de novia. En medio de la producción, Barby Franco recibió una inesperada visita que la dejó atónita, ya que fue una interacción inesperada. Una vez que terminó con sus compromisos laborales, la modelo compartió los detalles en sus historias de Instagram y sus seguidores compartieron la sorpresa.

"Hoy quedé muda cuando estaba haciendo fotos, de golpe pongo la mano y se me queda una mariposa como 20 minutos, no se quería ir", explicó Barby Franco junto a una foto que probaba sus dichos. "No sé que significado tiene, pero era la única volando en ese lugar", concluyó la historia la exparticipante de ShowMatch: La Academia.

A continuación de estas declaraciones, Barby Franco volvió a subir una serie de imágenes en donde se veía que el insecto estaba posado en su mano. En muchas culturas, las mariposas se relacionan con una señal de transformación y pureza y justamente apareció cuando Franco modelaba como novia, un evento a nivel personal que postergó en repetidas ocasiones.