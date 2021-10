Baby Etchecopar prometió que se retira si el Frente de Todos sube un punto en noviembre

El conductor aseguró que, si en los comicios de noviembre el oficialismo logra crecer un punto respecto a las PASO, se retira de la profesión.

Baby Etchecopar apostó fuerte de cara a las elecciones 2021. El periodista de A24 anunció públicamente en su comentario editorial que, si en los comicios de noviembre el oficialismo logra crecer un punto en el porcentaje de votos obtenidos respecto a las PASO, se retira de la profesión.

Así lo dijo anoche el comunicador ultramacrista durante su programa de A24: “Si llegan a subir un punto en la Provincia, me retiro porque no vale la pena seguir luchando por la gente pobre”. Al respecto, sostuvo que “si la gente pobre se vende por una bicicleta, y si piensan que su moral y su dignidad son tarjetas de teléfono de 500 pesos, entonces no vale la pena seguir luchando por este país”.

Y agregó: “Yo creo que la gente tiene más dignidad que una bicicleta, que una tarjeta para los pibes”.

Baby Etchecopar puso en duda su casamiento

Baby Etchecopar está en una relación con Silvina Cupeiro desde hace tres años. Según informó el periodista Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM), se iban a casar antes, pero por la pandemia del coronavirus tuvieron que retrasarlo. De acuerdo con él, la boda será en marzo del 2022 y entre los invitados habrán varios famosos, como los periodistas Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Marina Calabró y la panelista Yanina Latorre.

En una entrevista con Teleshow, Baby habló sobre el tema y aseguró que, hasta que no termine la pandemia, no harán ningún plan. “Es cierto que me caso, pero dentro de un año. No tengo nada confirmado: hasta que no pase el covid, ni miras... porque no puedo hacer fiesta. Y a nuestra edad, uno se casa por la fiesta. Está todo en suspenso: cuando termine la pandemia, al mes me caso”, sentenció el conductor.

En diálogo con La Nación, Baby Etchecopar explicó: “Ángel me llamó diciendo que se rumoreaba que me caso y le contesté que sí, que algún día me casaré, quizá el año que viene, cuando termine el Covid. Y hoy salió con eso, pero la verdad es que carece de todo asidero. La noticia es un papelón porque no hay fecha ni nada”.