Así luce Anabella Ascar: reapareció después de 4 años de su salida de los medios

La conductora que alguna vez fue figura estrella de Crónica TV reapareció en un móvil a 4 años de su alejamiento de los medios.

La periodista y conductora Anabela Ascar reapareció en la televisión luego de 4 años de su alejamiento mediático tras la muerte de Héctor Ricardo García, el fundador de Crónica TV, y la posterior batalla legal con la hija de su pareja que terminó con ella desalojada del lugar donde vivió durante más de dos décadas de relación. En el breve móvil que dio mostró como luce en la actualidad, causando impacto en las redes.

Interceptada por un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece) a la salida de un restaurante, la otrora conductora de Hechos y protagonistas -ciclo de entrevistas a personajes de la cultura bizarra- accedió a bajar la ventanilla del auto donde se encontraba junto al humorista Alfredo Silva y hizo una fuerte apreciación: “Vayan a buscar a la gente famosa".

“Ya me fui de la televisión. ¿Para qué voy a volver? Me veo en mi casa, tranquila. Voy a volver el día que me dejen hacer mi propio programa, si no, no vuelvo”, siguió, en tono molesto por las preguntas del cronista que la "pinchaba" para saber si volvería o no a la televisión. "Sabés la cantidad de bizarros que hay para hacer ahora... ¡No sabés! Si yo vuelvo a la televisión ahora hago un desastre", completó Anabela antes de disponerse a cortar la nota y taparse la cara.

Así luce Anabela Ascar en la actualidad.

La revelación sobre el futuro de Anabela Ascar en los medios

Aunque parecía que el automóvil donde viajaba Anabela dejaba el lugar donde esperaba el cronista de Socios del Espectáculo, Alfredo Silva salió de la puerta del conductor y arrojó una primicia sobre el futuro de la periodista en los medios. “Ella es mi amiga. Estamos armando un proyecto para un programa de radio que sea de música y humor. Estamos buscando radio", precisó el humorista que participó en los ciclos Sin codificar (Telefe) y Carna a la parrilla (El Nueve), entre otros.

Hasta 2019 Anabela Ascar se mantenía habitando la casona en la que vivió durante su relación con Héctor Ricardo García, cuando le llegó la orden de desalojo luego de que la Justicia fallara a favor de María Elena, hija del empresario. La mujer había iniciado el juicio, ya que no consideraba heredera a la famosa periodista dado que nunca había contraído matrimonio con su padre y solamente habían firmado el acuerdo convivencial, lo cual no la respaldaba a la hora de quedarse con los bienes materiales luego del fallecimiento de Héctor.