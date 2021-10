Así fue el reencuentro entre Vicuña y La China Suárez: "Estamos todos bien"

El actor se sinceró sobre su actual relación con la madre de sus hijos. Benjamín Vicuña y la China Suárez estuvieron juntos durante más de cinco años.

Benjamín Vicuña se expresó sobre su reencuentro con la China Suárez en España, país donde la actriz está en pleno proceso de rodaje de un filme. El chileno y la estrella de Casi Ángeles anunciaron su separación a finales de agosto y así se despertaron un sinfín de especulaciones sobre los motivos de su ruptura, aunque ellos aclararon que no hubo nadie en el medio.

“Estamos todos bien. La China está rodando una peli y yo vengo a ver a mis hijos, así que, ¿qué te puedo decir? España es un lugar que amo. Yo he tenido la suerte de trabajar ya varios años así que tengo mis amigos, tengo gente. No es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que Chile, pero es un lindo lugar”, expresó el protagonista de Don Juan y su Bella dama.

“La China es la madre de mis hijos, es preciosa y muy buena persona. Yo soy feliz si ella es feliz y me parece muy bien”, continuó el actor, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, y dejó en claro que no tiene más que sentimientos de amor y admiración hacia Suárez.

En ese mismo reportaje, el actor se refirió a cómo atraviesa la separación al ser una persona con exposición. “No hay forma de hacer las cosas para que les guste a todos.... Hay ciertas cosas que uno entiende, trata de ponerlo en el contexto, intento a pesar del dolor, de que los duelos son internos y son reales. Soy un tipo grande, tengo 42 años, no es joda, trato de entender los contextos cuando ustedes u otros programas que tiran fruta”, expresó Vicuña.

“Trato de no sentirme agredido ni molestarme, pero cuando se habla de depresión, de enfermedades hay que tener cuidado. Ya pedí respeto y no hubo respeto. Ahora trato de ser más canchero con el tema porque entiendo el laburo de la prensa”, cerró.

Las palabras de Benjamín Vicuña al anunciar su separación de la China Suárez

Los últimos días de agosto, Benjamín Vicuña utilizó sus historias de Instagram para informar a sus seguidores que su relación con la China Suárez se había roto. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, expresó y concluyó: “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió el actor y pidió el respeto de la prensa.