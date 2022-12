Así es el ronquido de Ariel que no deja dormir a nadie en Gran Hermano: la furia de Alfa

El participante que ingresó hace poco tiempo a Gran Hermano le ocasionó un dolor de cabeza a sus compañeros por sus ronquidos. El video.

Ariel Ansaldo, el participante de Gran Hermano que ingresó hace pocas semanas, ya tuvo sus primeras polémicas tras enfrentarse con Walter "Alfa", En este contexto, hubo una situación que molestó a casi todos sus compañeros y se trata de los ruidosos ronquidos nocturnos, motivo por el cual recibió varias quejas.

En la emisión de la madrugada del jueves 29 de diciembre, se vio un fastidio permanente de "Alfa", quien comparte habitación con Ariel, Thiago y Marcos. Tras los ronquidos del oriundo de Berazategui, comenzó a revolearle almohadones en su cara para despertarlo, pero no tuvo éxito, ya que siguió durmiendo profundamente.

Aún así, el participante de 60 años continuó agarrando almohadas para arrojárselas a Ariel, quien en un momento se levantó de su cama y se las devolvió. Al día siguiente, comenzó a hablar solo en la cocina, furioso por la actitud de "Alfa". "No se los voy a negar, me desperté medio caliente. Me tiró un par de almohadones fuertes... en cualquier momento me lo llevo conmigo a este", expresó.

"Si él me tira el almohadón, me pega en la cara, yo me levanto y le rompo la cabeza ¿a quién echan? ¿Es defensa propia o es agresión?", preguntó, advirtiendo de manera implícita lo que podría hacer si vuelve a ocurrir una situación similar con quien se convirtió en su máximo oponente en Gran Hermano. Cabe recordar que ambos están nominados y van a pelear para ver quién se queda o se va del reality show.

Alfa se sacó contra Ariel y amenazó con echarlo de GH

Walter "Alfa" soltó sin tapujos una serie de advertencias hacia Ariel Ansaldo, el reciente ingresado a la casa de Gran Hermano. La charla comenzó luego de que Ariel suelte un comentario sobre el horario en el que se despertaron, pero eso fue suficiente para sacar de quicio al participante de 60 años. "Te echo", lanzó furioso por la pantalla de Telefe.

La llegada de Ariel a Gran Hermano no gustó nada en "Alfa" y en varias oportunidades, se lo hizo saber a través de distintos comentarios. En la emisión del miércoles 28 de diciembre, tuvieron un cruce más y fue completamente letal. "¿A qué hora decís que nos despertaron hoy 'Alfa'? Muy temprano", le dijo para iniciar una conversación.

"Ni idea", contestó seco. Pocos segundos después, volvió hacia la mesa donde estaba desayunando Ariel para expresarle polémicos comentarios. "Te voy a pedir un favor, mirá: a mi no me gusta que me usen. Te cuento: si fuera mi casa, te echo. Como esta no es mi casa, yo no te puedo echar", manifestó.

"Escuchame clarito: no me hables, no me interesa tener ningún tipo de relación con vos ¿Está claro?", advirtió "Alfa" frente a la mirada desconcertada de Ariel. Aunque todo no quedó ahí, ya que cuando parecía que se dirigía a su habitación, volvió y concluyó: "Ya sé que tengo 60 años y bien puestos los tengo. Si viene alguno y se quiere hacer el vivo, lo saco cagando. No me gusta que nadie me use. No me hables. Hacé de cuenta que no existo y ya".