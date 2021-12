Ariel Rodríguez Palacios se despidió de la televisión: "Se termina"

El cocinero hizo un largo descargo en su último programa de Qué Mañana, ciclo que continuara sin su presencia.

Ariel Rodríguez Palacios se expresó sobre el final de su programa, Qué Mañana, y no pudo evitar quebrarse al aire. En su descargo, el conductor y cocinero hizo alusión a cómo comenzó la idea de su ciclo, doce años atrás, y agradeció a quienes hicieron posible el desarrollo del mismo.

"Hoy se termina un lindo ciclo que todos disfrutamos mucho", comenzó su discurso el chef, cuyo ciclo continuará al aire, pero sin su presencia. En cuanto a los vínculos que ha formado a lo largo de estos años, Rodríguez Palacios enunció: "Yo tengo la suerte de haberme hecho un montón de amigos, no compañeros, sino amigos".

Un posible reemplazo para Ariel es Guillermo Calabrese, quien condujo durante años Cocineros Argentinos, pero aún no hay confirmaciones al respecto. Rodríguez Palacios también agradeció a Claudio Celestino y, acto seguido, explicó la importancia de esa persona en la trayectoria del ciclo: "Hace ocho años, cuando vine y dije: ‘che, no lo puedo hacer, quiero venir con un amigo que es el que sabe de tele, yo de esto no entiendo nada’. Y bueno, pudimos concretar que venga, que me acompañe todos estos años y pasamos re lindos momentos".

En cuanto a la presencia de Daniel Gómez Rinaldi en el programa, el chef confesó que, en un principio, la idea no le daba mucha alegría, por un prejuicio que traía con el periodismo de espectáculos. "Me lo presentaron a Danielito y dije: ‘uy, uno de estos de los chimentos, no, yo no quiero nada’", dijo, pero rápidamente aclaró: "Y realmente estoy sorprendido porque fue buenísimo". Luego, enumeró una por una a las celebridades que han sido parte de su programa y les agradeció: "La Maia (Chacra) se unió, volvió, estuvimos cinco años juntos. Estuvo el doc (Alberto) Cormillot, (Bernardo) Stamateas, el doc (Juan Enrique) Romero, (Conrado) Estol. Bueno, mucha gente, no me quiero olvidar de nadie".

Las palabras de Ariel Rodríguez Palacios al público

"Es simple, te hicimos compañía o tratamos. Nunca tratamos de llevarte mala onda", lanzó el condcutor acerca de la esencia de su programa. Luego, esbozó algunas palabras sobre lo que cree que ha generado Qué Mañana en el público: "Siempre acompañarte en los momentos en que por ahí veías esto, y por lo menos acá, la cara para abajo no se te iba a poner. Desde cocinero también, cuando la gente me dice: ‘che, me salió el pollito’ o ‘buen postre hoy’".