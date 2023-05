Ariel Ansaldo reveló una intimidad y descolocó a todo Net TV: "Con un pasamontañas"

Ariel Ansaldo reveló una experiencia que vivió en la intimidad y dejó sin palabras a sus ex compañeros de Gran Hermano. El particular testimonio de Big Ari.

Ariel Ansaldo, ex participante de Gran Hermano (Telefe), reveló llamativos datos sobre su vida íntima. El humorista de 45 años sorprendió a todos sus excompañeros del reality al revelar la sorpresiva decisión que tomó en plena pandemia del coronavirus, cuando no se podía tener encuentros presenciales con otras personas para evitar los contagios. Al igual que muchas otras personas, "Big Ari" buscó alternativas para seguir relacionándose sexoafectivamente.

Todo comenzó cuando Ariel, Alexis "Conejo" Quiroga, Romina Uhrig y Agustín Guardis estuvieron invitados en Editando Tele (Net TV), programa en el que conversaron sobre diferentes temas de su vida personal. Cuando les preguntaron si alguna vez habían tenido sexo virtual, varios exparitcipantes dieron respuestas que sorprendieron al público. Uno de ellos fue "Big Ari", quien contó su llamativa estrategia para relacionarse virtualmente.

Primero, el conductor del ciclo le preguntó a Romina si alguna vez había mandado fotos o videos íntimos, la exdiputada oriunda de Moreno respondió que no. "Nunca fotos, nada, no, por Dios. Ni a la pareja, ni a mi marido", contestó. "Ojo con el sexting, ojo", advirtió el conductor. Acto seguido, Ariel confesó que él sí lo había hecho durante la pandemia.

"Yo intenté. Me hacía llamar maestro ninja, porque me ponía un pasamontañas para no exponerme. Desde la pandemia, ahí arranqué. Era el maestro ninja, con un pasamontañas, era una locura. No me sirvió, pero probé", contó Ansaldo. "Yo no mando fotos", comentó Daniela, mientras "Conejo" explicó que él tampoco. "No, no soy tan de eso, soy más del frente a frente", comentó el cordobés.

Ariel Ansaldo se cansó de los manejos de Telefe

Recientemente, Ariel hizo un furioso descargo contra la producción de Telefe debido a sus particulares formas de trabajar. Según el ex "hermanito", por culpa del canal, que le pide exclusividad, tuvo que rechazar varias propuestas. "Me hicieron una propuesta de un canal prime time que no es Telefe y por el tema este de los permisos me enteré de que no puedo hacerlo. Yo estaba muy ilusionado y contento, me iba a lucir y no se dio", comenzó Ariel, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"A uno le duele y le pone triste, sigue pasando el tiempo y no podés enganchar nada, ¿hasta cuándo va a seguir esa ley? Te seguís apagando. Yo la estoy padeciendo bastante, pero no sé hasta cuándo, son oportunidades hermosas. Me angustia muchísimo, no te voy a mentir, tuve un montón de propuestas y esta era hermosa", cerró, angustiado.