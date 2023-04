Ariel de Gran Hermano dispuesto a soltarle la mano a Telefe: "¿Qué más tengo que hacer?"

El ex participante de Gran Hermano hizo una publicación en sus redes sociales en donde rogó entrar a un programa de televisión.

Ariel Ansaldo hizo una llamativa publicación en sus redes sociales en donde demostró sus claras intenciones de abandonar a Telefe si se le da la oportunidad. Una vez que firmó contrato con el canal de las pelotas, el parrillero accedió a tener exclusividad con el canal, pero parece que está dispuesto a pagar las consecuencias de romper este acuerdo.

Luego de haber hecho un fuerte descargo en contra de Telefe por cuestiones de contrato, Ansaldo aprovechó su exposición en redes sociales para pedir ingresar a un nuevo programa de televisión. Con un excéntrico look, Ariel hizo su casting para el Bailando 2023 y rogó que la producción de Marcelo Tinelli le permitiera el ingreso.

Disfrazado con un particular look de colores, Ariel pidió ingresar al Bailando 2023. "¿Qué más tengo que hacer para entrar en el Bailando? Mirá cómo estoy", pidió el parrillero al final de su video de casting. Algunos de los ex participantes de Gran Hermano fueron convocados por la producción del famoso programa como Walter "Alfa", Julieta Poggio, Coti Romero y Alexis "El Conejo". Sin embargo, por el momento, el único confirmado es Tomás Holder.

Viralizaron el fogoso momento de Ariel de Gran Hermano con un asado

Ariel Ansaldo, el parrillero de Berazategui que participó en la última temporada de Gran Hermano (Telefe), fue protagonista de un video que recorrió Twitter y se ganó risas y burlas de los tuiteros ante el hombre que se disputó la cocina de la casa más famosa de la televisión con "Alfa" y Romina".

Un usuario de Tik Tok hizo viral una captura donde se puede ver a Ariel en plena acción como cocinero aunque el resultado de su famosa preparación no llegó al mejor puerto. Al parecer, "Big Ari" (apodo que se ganó por los tuiteros que siguieron Gran Hermano) hizo un encuentro con amigos y buscó deleitarlos con un asado -comida típica argentina que le valió dudosa reputación en el reality show- y sufrió un inesperado accidente con el fuego.

En el video que no tardó en convertirse en meme puede verse como la llama va creciendo al punto de tapar toda la carne. "Cuando Ariel de Gran Hermano te invita a un asado y male sal", dice el texto que acompaña el registro del desastre culinario. De forma inmediata los comentarios llegaron e inundaron la red social del pajarito: "Alfa tenés que ver esto", "Ariel al 9009 por las dudas"; "Me parte el alma, pobre Ariel"; "No me quemeee" y "En la casa le pasó lo mismo" fueron las ocurrencias más divertidas de los tuiteros.