Antonio Laje: la influencia en el rating de América TV tras las denuncias y sus disculpas

Cómo se vieron afectados Antonio Laje y América TV por las denuncias por maltrato y acoso contra el periodista que conduce Buenos Días América.

El escándalo que sacudió a América TV y a Antonio Laje por las denuncias de varias excompañeras por maltrato laboral y acoso sexual dinamitaron al canal y al propio conductor de Buenos días América. Entonces, la incógnita era saber si ello iba a impactar en su rating habitual o si iba a seguir todo igual en ese sentido en su programa de televisión.

De esta manera, los portales especializados en el encendido en la pantalla chica nacional hicieron público y demostraron qué ocurrió realmente con el ciclo del periodista y piloto de avión de 59 años al aire, durante el amanecer del lunes 6 de diciembre de 2021.

Antonio Laje: cómo impactaron en el rating de América TV las denuncias por maltrato y acoso

De acuerdo con la información oficial, Buenos días América midió en esta oportunidad un pico positivo de 2 puntos, que estuvo incluso un poco por encima de lo que suele tener en su envío, que va de lunes a viernes de 6.50 a 10. Exactamente a las 8.23, el presentador eligió hacer una pausa en el desarrollo tradicional del noticiero para hacer su fuerte descargo, en el que su puso a llorar en vivo y atrajo así la atención de un público algo más numeroso que el normal a esa hora.

Los audios de Antonio Laje maltratando a periodistas en América TV: "¡Esta mierda!"

Se puede escuchar cómo el protagonista reta a algún compañero o compañera de trabajo en la señal y le grita delante de todos, a viva voz: "¿Cuál es tu problema? Es Buenos días América, empezalo igual. ¡Esta mierda que acabás de hacer, ¿para qué sirve?! A ver, explicámelo...".

Ya en la segunda oportunidad, insiste con el mismo tono alto y desubicado, y se lo oye manifestar lo siguiente: "¿Para qué sirve? ¿Querés echar a la audiencia? ¿Querés echarla de golpe? Ya bastante hecho mierda está el programa... ¿Qué más querés hacer?".

Las denuncias contra Antonio Laje en América TV: quiénes son las periodistas que lo acusaron

La primera persona en poner en agenda los maltratos fue María Belén Ludueña, que en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece) se quebró cuando le preguntaron por qué se había ido de América TV. Aunque no quiso decir algo puntual al respecto, con sus gestos lo insinuó todo y apenas se limitó a expresar que Laje "es un gran profesional" y que "le enseñó mucho".

Además, la periodista y pareja de Jorge Macri aprovechó para agradecerles "a todos los que se preocuparon por ella" y no quiso aportar más detalles sobre ese tema. Por su lado, Antonio afirmó que el trabajo en los medios "es día a día" y aclaró: "En el canal va a haber mucho cambio, obviamente. A Belén le pidieron que adelantara las vacaciones, tiene que en enero hacer el noticiero de las 19 o 18 de América Noticias", aunque casi al instante fue interrumpido por la misma Ludueña, que acotó "eso todavía no está definido".

Por otra parte, quienes también se refirieron al delicado tema fueron Romina Manguel, Fiorella Vitelli y Maite Pistiner, quienes dejaron relatos contundentes y se sumaron al crudo testimonio inicial de Ludueña con relación a que también padecieron las actitudes violentas de Laje en América TV.

Antonio Laje pidió disculpas llorando en Buenos Días América, por América TV.

Laje pidió perdón por el maltrato en América TV, aunque evitó referirse a las denuncias de acoso

El presentador omitió brindar explicaciones acerca de la acusación por acoso sexual por parte de Pistiner, ex compañera de América. No obstante, sí habló sobre el tema del maltrato luego de los audios que se filtraron y explicó: "No tengo problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. Yo no exijo, me preocupa que las cosas salgan bien porque después se forman los mejores profesionales y los vienen a buscar de otros canales. Buenos Días América es una escuela increíble, pero no todos tienen por qué soportar la tensión de las cuatro horas".

En tanto, el comunicador admitió que suele tener algunas actitudes que pueden molestarle a otras personas, aunque aseguró que en ningún momento maltrató a colegas: "Nosotros probamos formatos, temas de espectáculos, pero no nos funciona a nosotros y eso no quiere decir que sean malos profesionales. Este es el trabajo, esta es la televisión, es exigencia, sí soy exigente. ¿Tengo mal humor? Sí, a veces tengo mal humor, pero de ninguna manera es maltratar".

"Hay dos personas que hablaron de maltrato... Yo termino el programa y todo está bien, pero quizás para alguna persona no está bien. No pasa por lo que yo creo que es maltrato, pasa por lo que la otra persona siente. Si la otra persona siente que fue maltrato, le pediría disculpas y se lo diría cara a cara porque me manejo de esa forma", amplió.

Por si fuese poco lo anterior, Antonio Laje denunció una operación mediática y hasta se victimizó: "Lo único que tengo de tranquilidad es que tengo unos valores enormes. Fue tan brutal y operado en el ataque, basado en gente que sí se sintió mal. Pido perdón, de corazón. Para mí esto no pasa. No es que si pasa en el trabajo, queda en el trabajo. Pido perdón de corazón. Tengo claro que están intentando bajarme, destruir a mi familia".

"Yo estoy acá, toda mi vida di la cara. Yo vivo a la luz, no vivo a las sombras, no me escondo en las redes. Yo estoy acá todos los días en un canal de televisión que siempre me abrió las puertas y que jamás permitiría que yo maltrate a alguien si considerara que yo maltrato a alguien", puntualizó. Finalmente, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Laje rompió en llanto al aire y remató: "Yo voy a estar acá, dando la cara y pidiendo disculpas de lo que haga falta".