Anna Chiara del Boca hizo estallar Intrusos con un comentario escatológico

Anna Chiara del Boca, actiz e hija de Andrea del Boca, dejó sin palabras a todos en Intrusos al tirar un comentario insólito.

Anna Chiara del Boca, actriz e hija de Andrea del Boca, fue a Intrusos y conversó con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre los premios Martín Fierro Digital, tras haber ganado dos estatuillas por su trabajo en Perla negra, la reversión de la novela de Telefe protagonizada por su mamá estrenada en 1994. En medio de la charla, soltó un comentario inesperado que dejó a todos sorprendidos.

Anna Chiara ahora interpretó el mismo personaje de su mamá para este remake y ganó bastante reconocimiento por su trabajo durante la ceremonia de premios. Cuando Pallares y Lussich le preguntaron qué sentía con respecto a todo esto, soltó una respuesta que los dejó desconcertados a todos, incluso a su mamá, que estaba en el detrás de escena mirando todo.

“El fin de semana se entregaron en Neuquén los Martín Fierro Digital y la nueva versión de Perla negra, que es la versión web, un remake de la original en la que Anna ha tomado el papel que hacía Andrea, su madre, en la versión televisiva. Se ganó un premio personal y además el de la novela digital. ¿Estás contenta? ¡Estás chocha!”, le preguntó Rodrigo Lussich.

“Estoy… Mirá. Te voy a ser honesta. Estoy con cagadera hace cinco días. Real”, contestó la actriz. Inmediatamente, todos se rieron de su respuesta insólita, sobre todo por sincera que fue. “Andrea, la nena te salió auténtica y nosotros valoramos la gente auténtica”, le dijo Lussich a del Boca, que estaba tapándose la cara de la vergüenza y de la risa. “Es del Boca 2.0. ¿Qué va a hacer?”, coincidió Pallares.

“La madre, que está afuera, acaba de hacer así como diciendo…”, dijo Pallares, haciendo un gesto de taparse la cara. “Fue al instante cómo Andrea bajó la cabeza como diciendo ‘que venga a buscarme un taxi ya a la puerta’”, agregó el conductor de Intrusos.

“¿Pero estás nerviosa por esto, por el premio o por otra cosa?”, indagó Pallares. “No, no. A ver, lo dije también en el discurso cuando fui a agradecerlo. Yo creo que no me siento como que lo merecí. No estoy tan orgullosa”, reconoció Anna Chiara.

La declaración de Ricardo Biasotti, el papá de Anna Chiara del Boca, frente a la denuncia de abuso sexual

A principios de este mes, Ricardo Biasotti, expareja de Andrea del Boca y papá de Anna Chiara, prestó declaración indagatoria por la denuncia de abuso sexual iniciada por ella. De ser declarado como culpable, tendrá que cumplir entre 15 y 20 años de prisión.