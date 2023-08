Aníbal Pachano y una confirmación que entristece a todos: "Entender el proceso"

Aníbal Pachano hizo llorar a todos. Qué dijo el coreógrafo y bailarín sobre su estado de salud y el consejo a Wanda Nara.

Aníbal Pachano es uno de los coreógrafos y bailarines más famosos de la República Argentina y también se ganó el respeto de la farándula con su incursión como jurado en el Bailando por un Sueño. Es por este motivo que su vida le importa a muchos amantes del espectàculo, por lo que las declaraciones que hizo sobre su estado de salud generaron tristeza y preocupación.

En el marco de una charla en la que aconsejó a Wanda Nara para llevar adelante una enfermedad de la que aún no dio precisiones en forma pública, Aníbal Pachano abrió su corazón y explicó lo difícil que es transitar el camino sabiendo que hay un enemigo biológico al cual combatir.

“Sos una mina grande, tenés hijos, no escupas al cielo, hacete cargo. Si yo me hago cargo de por qué llegué al cáncer, voy a entender el proceso de resiliencia”, aseguró Aníbal Pachano. En diálogo con Socios del Espectáculo, el exjurado de ShowMatch agregó: "El cáncer fue un dolor tremendo para mí. Pero aprendí a hacerme cargo de la enfermedad y hacer un proceso de resiliencia”.

Culminando su reflexión, Aníbal Pachano sentenció: “La gente es ignorante emocional: eso es no tener empatía, no entender al otro. Me hago cargo. Ahora, eso no significa que vos podés decir lo que quieras. Ojalá que ella no tenga nada, le mando un beso grande, pero si tuviera: recomiendo que toda la familia se siente y pueda hacer una resiliencia de qué es lo que pasa, por qué pasa. Todos juntos”.

Por qué Pachano se retiró del teatro

Antes de subirse a los escenarios por última vez, Pachano dialogó con La Prensa y manifestó los motivos de su adiós al teatro. "Tengo 67 pirulos y ya está. Mi función hoy es ser un creativo, un director; ser escenógrafo, puestista, vestuarista, tanto rubro que cubro que me parece que me va a llenar exactamente igual".

De todos modos, el artista dejó en claro que "eso no significa que no pueda saludar o que no pueda" presentarse "en una apertura, por ejemplo". "Me parece que como bailarín se cumple una etapa porque ya está, no tengo más ganas. No hay mucha más explicación", precisó.

¿De qué trató la obra Así Vuelvo? "Es un espectáculo en el que la gente se va ovacionando de pie. Se cerró el círculo perfecto de un espectáculo que tiene que ver un poco con contar la parte más positiva de mi carrera", indicó Aníbal. En tanto, compartió que estará con "una compañía absolutamente joven y talentosa que fue un hallazgo con el casting que hicimos con Georgina Tirotta y Alejandro Lavallén. La verdad que fue impresionante haber encontrado tanto talento, de los que algunos ya conocía, obviamente... pero más allá de eso pasaron por un casting para poder entender cómo se conformaba esta compañía".